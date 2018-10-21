هدايا نقدية حتى 1000 دينار وأقساط تبدأ من 59 ديناراً



لا تزال «هوندا الغانم» تتألق باكتسائها حلة جديدة في كل مرة تطلق بها عروضا وحملات متميزة تدعم مسيرتها الفعالة سواء على مستوى الفرد والمجتمع، ويأتي ذلك وفقا لما تنصه استراتيجية الشركة الطموحة التي لطالما شملت دعم الشباب واكتشاف طموحاته كما جاء في حملتها الأخيرة «هوندا قوة الأحلام» والتي لاقت نجاحا ساحقا ورواجا واسعا على مستوى خدمة المجتمع ودعم فئة الشباب لتحقيق واكتشاف أحلامهم الواعدة.

والان ومع حلول فصل الخريف بأجوائه الرائعة، آن الأوان لهوندا الغانم بأن تعلن عن إصدارها لحلة جديدة من باقاتها الفريدة. حيث أطلق الوكيل الحصري لسيارات ودراجات ومعدات هوندا البحرية في الكويت عروضا متميزة على 6 فئات من سيارات هوندا 2018 العصرية بما في ذلك سيفيك، وبايلوت، وأوديسي، وأوديسي جي، وCR-V، وأكورد، بالإضافة الى ما شملته عروضها على هوندا سيتي 2019 الجديدة كليا. حيث تأتي هذه السيارات بأسعار وهدايا لا تقاوم، ناهيك عن مزايا الكفالة والخدمة التي توفرها هوندا الغانم لعملائها مما يجعل اقتناءها الآن فرصة فريدة وتوفيرية.

وتوفر هوندا الغانم اليوم لعملائها فرصة امتلاك إحدى سياراتها المشهود لها عالميا بفضل ما تتمتع به من متانة وحداثة في التصميم وبأسعار غير مسبوقة. وتشمل عروض هوندا الغانم أحدث موديلات العام بما في ذلك سيارة سيفيك 2018 من حيث التصميم الراقي والأداء القوي. وقد أضفي على هذه السيارة المثالية للمدينة، المزيد من الطابع الرياضي بفضل هندستها الخارجية بخطوط رشيقة، وهي تتوفر بمحرك سعة 1.5 و1.6 و2.0 لتر وتأتي مزودة بمرايا جانبية معززة آليا وبشاشة تعمل باللمس قياس 7 إنشات، وشملت عروض هوندا طرح هذه السيارة المتألقة بسعر يبدأ من 4999 دينارا + هدية نقدية لغاية 300 دينار.

أما العملاء الذين يبحثون عن سيارة عائلية فبإمكانهم اختيار أي من أوديسي أو أوديسي جي 2018 بسعر يبدأ من 7777 دينارا + هدية نقدية لغاية 1000 دينار وهما الأفضل في فئتهما من حيث مساحتهما الواسعة وأدائهما الرفيع وكفاءتهما العالية في استهلاك الوقود. وتعد مجموعة سيارات أوديسي سيارة العائلة المثالية لما توفره من تكنولوجيا متقدمة وأداء آمن، إذ زودت بنظام ترفيه DVD لركاب المقاعد الخلفية، ويمكن الآن اقتناء سيارة CR-V 2018 بسعر مميز يبدأ من 6999 دينارا فقط. ويشمل العرض أيضا سيارة بايلوت 2018، بسعر يبدأ من 9499 دينارا + هدية نقدية لغاية 1000 دينار، وهي السيارة الأكبر في أسطول هوندا نظرا لاتساعها لغاية ثمانية أشخاص.

وشملت باقة عروض هوندا أسعارا متميزة على سيارة أكورد 2018، حيث شملها بسعر يبدأ من 7199 دينارا + خدمة صيانة لـ 30 ألف كم، الجدير بالذكر أن أكورد الجديدة حصلت على تغيير جذري جريء، بتصميم رياضي بطابع الكوبيه، وبتركيز الشركة على توفير أفضل جودة قيادة، وأداء رياضي واقتصادي.

أما سيارة سيتي 2019 والجديدة كليا فقد جاءت ضمن العروض أيضا، بقسط شهري ابتداء من 59 دينارا، وتقدم هوندا سيتي الجديدة مزيجا من القوة مع المسؤولية تجاه البيئة. حيث ان ناقل الحركة المتغير (CVT) يبرز الأداء الأمثل للمحرك، مما يعزز الأداء الرياضي ومتعة القيادة. وتشمل محرك 4 سيلندر، محرك 1.5 لتر SOHC i-VTEC وناقل الحركة المتغير CVT الأمثل في استهلاك الوقود.