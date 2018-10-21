أعلنت Ooredoo الكويت أنها ستطلق جهاز iPhone XR، الذي يضع أحدث إبداعات iPhone في متناول عدد أكبر من الناس ابتداء من الجمعة 26 أكتوبر، وستتوافر الأجهزة في أفرع مختارة من قبل Ooredoo.

ويدمج جهاز iPhone XR التكنولوجيا الحديثة التي أطلقتها الشركة في أجهزة iPhone XS مع تصميم أنيق من الزجاج والألمنيوم وشاشة بحجم 6.1 بوصات بتقنية Liquid Retina، التي تعد أحدث شاشة عرض بلوري سائل (LCD) على هاتف ذكي إطلاقا، والتي تدعم مجموعة ألوان كبيرة إضافة إلى دعمها تقنية True Tone التي تساهم في تحسين الألوان على الشاشة لتكون أقرب إلى اللون الطبيعي.

ويعتمد جهاز iPhone XR على أذكى وأقوى شريحة تشغيل في مجال الهواتف الذكية، شريحة A12 Bionic بتقنية الإلكترونيات الحيوية للجهاز، مع الجيل الجديد من المحرك العصبي Neural Engine المصمم لدعم التعلم الآلي الذي يساهم بدوره في تحسين التقاط الصور والواقع المعزز Augmented Reality، إضافة إلى دعم نظام TrueDepth للكاميرا عالية الدقة، وسرعة التعرف على هوية مستخدم الجهاز بتقنية Face ID بشكل أسرع.

كما سيستطيع العملاء التقاط صور مميزة بجودة عالية بفضل كاميرا الجهاز ذات العدسة الواحدة ونظام الكاميرا المميز، كما يتمتع الجهاز ببطارية ذات أداء عال تستمر طوال اليوم. يتوافر الجهاز بستة ألوان: أزرق، أسود، مرجاني، أبيض، أصفر، و(PRODUCT) RED.

ويعتبر التصميم الجديد للجهاز مقاوما للماء والغبار ضمن تصنيف IP67 الذي يعني عدم القلق من الاستعمال اليومي في حال سكب السوائل على الجهاز مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية. كما يدعم الجهاز تقنية الشرائح المزدوجة باستخدام خاصية eSIM الرقمية.