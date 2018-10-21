أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، عن رعايتها الذهبية لـ «ماراثون بنك الخليج 642» السنوي الرابع. وهذه هي المرة الأولى التي ترعى فيها الشركة الماراثون، والذي أصبح حدثا رئيسيا على جدول الفعاليات الرياضية في الكويت.

وخلال عام 2017، حقق «ماراثون بنك الخليج 642» نجاحا غير مسبوق، حيث شهد حضور أكثر من 6 آلاف مشارك من أكثر من 130 جنسية، وتدعو الخطوط الجوية وبنك الخليج الجمهور للانضمام والمشاركة في سباق هذا العام، والذي ستنطلق فعالياته يوم 17 نوفمبر المقبل.

وصرح أحمد الأمير، مساعد المدير العام لإدارة الاتصالات الخارجية لدى بنك الخليج قائلا: يسعدنا انضمام شركة الخطوط الجوية الكويتية ورعايتها لهذا الحدث الرياضي البارز والذي نتوقع له نجاحا رائعا، ونتطلع للترحيب بجميع أفراد المجتمع للمشاركة في نشر الوعي بأهمية اتباع أسلوب حياة صحي سليم.

ومن جهته علق فايز عبدالله العنزي، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الجوية الكويتية قائلا: يسرنا أن نكون الراعي الذهبي والناقل الرسمي لماراثون بنك الخليج 642 هذا العام.

وبصفتنا الناقل الوطني الرسمي للكويت، تلتزم الشركة بدعم المبادرات والفعاليات التي تقدم قيمة مضافة للمجتمع الكويتي، كما نفخر بتقديم الدعم والرعاية لهذا الحدث المميز الذي يركز على رفع مستوى الوعي وأهمية اتباع أسلوب الحياة الصحية السليمة، بالإضافة إلى مساهمته في جمع الدعم المالي للهلال الأحمر الكويتي.