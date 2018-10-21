يعقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الحادي والسبعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس اليوم الأحد في مقر بنك الكويت المركزي.

وقال بنك الكويت المركزي في بيان صحافي أمس إن محافظ البنك د.محمد الهاشل سيترأس جلسات الاجتماع المذكور وسيشارك أيضا في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي والمقرر انعقاده في اليوم نفسه.

وأوضح البيان انه من المقرر أن يناقش اجتماع لجنة المحافظين العديد من الموضوعات والقضايا الأساسية ذات الصلة بالجهود المتواصلة الرامية الى تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وحشد الطاقات لزيادة تحصين القطاعات المصرفية والمالية خصوصا واقتصادات دول المجلس عموما من تداعيات مختلف التحديات الإقليمية والعالمية في هذه المرحلة.