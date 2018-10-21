توقع تحسن ربحية السهم ليرتفع إلى 70 فلساً للسهم في 2019

محمد عواضة

قالت أبحاث أرقام كابيتال في تقريرها للتعليق على نتائج الربع الثالث لبنك الكويت الوطني إن النتائج الفصلية لم تحمل مفاجآت في ظل تغطية انخفاض المخصصات لخسائر الاستثمار الناتجة عن خسائر التعرض للسوق التركي والتي وصلت الى 5 ملايين دينار في الربع الثالث وتم تصنيفها كخسائر تراجع في القيمة العادلة لاستثمارات تابعة في قائمة الدخل الشامل.

وحددت ارقام كابيتال السعر العادل لسهم بنك الكويت الوطني عند 980 فلسا بزيادة 18.3% عن القيمة السوقية للسهم وأوصت المستثمرين بشراء السهم.

ويظل الوطني يتفوق على منافسيه من باقي البنوك الكويتية وأرجع التقرير ذلك التفوق لـ 3 عوامل:

٭ الحصة السوقية الكبيرة في الكويت.

٭ بنك بوبيان ذراع الصيرفة الإسلامية لدى البنك.

٭ العمليات الدولية والتي تمثل 30% من أرباح المجموعة.

وجاءت توقعات أرقام كابيتال ايجابية للبنك على كل المؤشرات حيث توقع تحسن ربحية السهم لترتفع من 50 فلسا خلال العام الماضي الى 60 فلسا خلال العام الحالي و70 فلسا للسهم في 2019، وهو ما يدفع لتحسن مضاعف الربحية من 16.5 في العام الماضي الى 14.3 خلال العام الحالي ويتحسن الى 11.9 خلال العام المقبل.

وتوقع التقرير ان تصل القروض غير المنتظمة الى 2.5% من اجمالي القروض بنهاية العام على ان تثبت عند 2.8% خلال السنوات الثلاث المقبلة فيما ستتناقص التغطية خلال العام الحالي لـ 246.5% على ان تعاود الارتفاع وتصل الى 268.3% خلال العام المقبل.

وأشار التقرير الى ان هامش صافي الدخل من الفوائد في البنوك الكويتية أقل من البنوك الخليجية الأخرى وأرجع ذلك الى عدم رفع سعر الخصم مع الارتفاعات الأخيرة بالفائدة الأميركية كما فعلت باقي البنوك الخليجية ذات الارتباط الكامل مع الفيدرالي الأميركي وقال التقرير ان بنك الكويت المركزي لن يعكس اتجاهه ويرفع سعر الخصم الا بعد امتصاص السيولة الزائدة لدى القطاع المصرفي.