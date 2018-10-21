13 صندوقاً استثمارياً زادت مشترياتها من سهم «الوطني» مقابل 3 اتجهت للخفض

اتجاه شرائي على سهم «بيتك».. وتجميع على «بوبيان للبتروكيماويات» علاء مجيد

ركزت استراتيجية مديري الصناديق تجاه الاستثمار في الأسهم الكويتية خلال شهر سبتمبر الماضي على شراء الأسهم القيادية، خاصة البنوك الكبيرة والتي تتوافر فيها شروط الانضمام بوزن نسبي كبير لمؤشر فوتسي، والذي تمت ترقية 12 سهما كويتيا للمؤشر في 24 سبتمبر الماضي، بالإضافة الى التوقعات الإيجابية للنتائج المالية للربع الثالث والتي بدأت الشركات خاصة البنوك في الإعلان عنها منذ مطلع الأسبوع الماضي.

توافرت تلك الشروط في أسهم «وطني» و«بيتك» و«بوبيان للبتروكيماويات» فظهرت زيادة غالبية الصناديق الاستثمارية من ملكيتها في تلك الأسهم بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب الرصد الذي قامت به وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة «الأنباء» لتغير قائمة أكبر الاستثمارات للصناديق الاستثمارية التي تركز على الاستثمار بالأسهم الكويتية، وذلك على ضوء موجة الصعود التي تزامنت مع الانضمام لمؤشر فوتسي راسل.

وانخفضت صافي أصول 29 صندوقا استثماريا تركزت محافظها على الاستثمار في أسهم البورصة الكويتية بمليوني دينار ليصل إجمالي صافي أصول تلك الصناديق الى 926 مليون دينار بنهاية سبتمبر بالمقارنة مع 928 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي.

إقبال على «الوطني» و«بيتك»

زاد مديرو الاستثمـــار استثماراتهم بسهم بنك الكويت الوطني، حيث زادت استثمارات 13 صندوقا بسهم أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول خلال سبتمبر الماضي مقابل انخفاض 3 صناديق.

وكذلك زاد 14 صندوقا استثماراتها في سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر بنك إسلامي بالكويت مقابل خفض 8 صناديق.

وسيطر انخفاض الوزن النسبي لسهم أجيليتي على تحركات مديري الاستثمار بتراجع الوزن النسبي للسهم في 16 صندوقا مقابل زيادته في 8 صناديق استثمارية فقط.

بينما تباين اتجاه مديري الاستثمار لسهم زين، حيث زاد الوزن النسبي للسهم في 12 صندوقا مقابل انخفاض الوزن النسبي للسهم في 9 صناديق استثمارية.

وتعرض سهم المباني لتحركات بيعية من مديري الاستثمار، حيث قامت 3 صناديق بخفض الوزن النسبي مقابل عدم زيادة أي من الصناديق لوزنها النسبي فيما دخل السهم في قائمة أكبر الاستثمارات في صندوق استثماري واحد وهو صندوق الكويت الاستثماري.

كما زاد 3 صناديق من استثماراته في سهم بنك بوبيان مقابل خفض صندوق واحد فقط. وسيطرت استراتيجية زيادة الوزن النسبي على تحركات مديري الاستثمار تجاه سهم بوبيان للبتروكيماويات بزيادة الوزن النسبي للسهم في 11 صندوقا مقابل خفض 5 صناديق لاستثماراتها في السهم.

إستراتيجيات المديرين

الاستثمارات الوطنية:

اتجهت الصناديق التي تديرها الاستثمارات الوطنية إلى خفض استثماراتها في سهم شركة أجيليتي، وكذلك خفض استثماراتها في سهم بنك الخليج مقابل زيادة الاستثمار في سهمي بنك الكويت الوطني وبيتك.

الكويتية للاستثمار:

تُظهــــر قائمــة أكبــر الاستثمارات خلال سبتمبر الماضي لصناديق شركة الكويتية الاستثمار التركيز على أسهم زين وبوبيان للبتروكيماويات وبنك الخليج في مقابل تخفيف المراكز في أسهم أجيليتي وبيتك، كما خرج سهم المباني من قائمة أكبر الاستثمارات لدى صناديق الكويتية للاستثمار.

كامكو للاستثمار:

اتجهت صناديق كامكو إلى تخفيض مراكزها بشكل واضح في أسهم كل من الوطني وأجيليتي والمباني وزين، كما خرج سهم شركة الصناعات الوطنية من قائمة أكبر الاستثمارات لدى صندوق كامكو الاستثماري لصالح دخول سهم المشتركة للمقاولات الى القائمة.

بيت الاستثمار العالمي:

اتجهت صناديق بيت الاستثمار العالمي الى زيادة مراكزها بشكل رئيسي في اسهم كل من بنكي الوطني وبوبيان. بينما خفضت من مراكزها في اسهم كل من أجيليتي وزين وبوبيان للبتروكيماويات.

وفرة للاستثمار:

اتجهـــــت السياســـــة الاستثمارية للذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى زيادة الاستثمار بشكل واضح، حيث زاد بشكل كبير من استثماره في سهم بنك وطني واسهم كل من أجيليتي وزين وبوبيان للبتروكيماويات، بينما حدث خفض لاستثماراته في أسهم كل من المباني وبيتك.