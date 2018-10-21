افتتح السفير المصري لدى الكويت طارق القوني معرض «افرست» العقاري المصري، والذي عقد خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر.

وأكد القوني في تصريحاته للصحافيين مشاركة ما يزيد على 15 شركة، تقدم مشروعات متنوعة، في مختلف محافظات مصر، تشمل الاستخدامات السكنية والتجارية والترفيهية، فضلا عن تقديم أسعار تلبي متطلبات شرائح كبيرة من العملاء.

وشدد على الأهمية التي يحتلها القطاع العقاري في مصر، باعتباره أحد أنشط مجالات الاقتصاد، وما يوفره من فرص للتشغيل والتوظيف والاستثمار، إضافة إلى إعادة رسم مناطق الانتشار العمراني، مشيرا إلى النشاط الكبير الذي يشهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل توجه الدولة لتحديث شبكة البنية التحتية، وإنشاء العديد من الامتدادات العمرانية والمدن الجديدة، مستشهدا بعدد من المشروعات القومية الكبرى التي يتم تشييدها حاليا، في مقدمتها العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها.

من جهته، قال المدير العام في شركة افرست للاستثمار العقاري هشام عنبة، إن حجم المشروعات التي يتم عرضها خلال فعاليات المعرض يتجاوز المليار جنيه.

ولفت إلى ان عوامل جذب العملاء الكويتيين تتمثل في الأمان والضمان للعقار الذي سيشتريه، خصوصا ان العقارات المعروضة تأتي تحت رقابة مشددة من وزارة التجارة الكويتية ونظيرتها المصرية.