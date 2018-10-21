%11 ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 126.8 مليون دينار

%6 نمو إجمالي موجودات المجموعة إلى 4.6 مليارات دينار

%2.5 نمو إجمالي حقوق المساهمين إلى 576 مليون دينار

%349 نسبة تغطية القروض غير المنتظمة

%18.36 كفاية رأس المال

بهبهاني: أداء قوي ونمو ثابت للبنك في الأفرع الخارجية

العقاد: ماضون قدماً في تنفيذ خطة التحول الرقمي خلال 2020 أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في بيان صحافي أمس عن تحقيق نمو في أرباحه الصافية 23%، عن فترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث بلغت تلك الأرباح 27.1 مليون دينار. في حين وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 126.8 مليون دينار، بزيادة 11% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ إجمالي موجودات المجموعة 4.6 مليارات دينار بنمو 6%. أما إجمالي حقوق المساهمين فقد زادت بمبلغ 13.6 مليون دينار لتصل إلى 576 مليون دينار، محققا نموا 2.5%.

وذكر البيان ان ودائع العملاء نمت لتصل إلى 3.14 مليارات دينار محققة نموا 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد حافظت المجموعة على مستوى الجودة النوعية للموجودات مع معدل منخفض للقروض غير المنتظمة بلغ 1.98% مع نسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة وصلت الى 349%.

كما ظل معدل كفاية رأس المال قويا عند 18.36%، أما معدل كفاية رأسمال الشريحة الأولى فقد بلغ 17.7%.

نمو قوي

وفي تعقيبه على تلك النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «لقد شهدت المجموعة خلال الربع الثالث أداء قويا ونموا بخطى ثابتة وواثقة في أماكن تواجدنا في الدول التي نعمل فيها، وأكدت هذه النتائج المالية التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا، ونحن في وضع أفضل مع جودة النوعية العالية للأصول والدخل المستقر، وهذا سيساعدنا على تقديم قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد».

وأضاف بهبهاني: «نحن فخورون بشكل خاص بإدراجنا ضمن قائمة أفضل البنوك العشرة الأكثر أمانا في المنطقة عن طريق مجلة جلوبال فاينانس للسنة الثانية على التوالي، وسنظل مركزين على تقديم نتائج إيجابية وتحقيق أهداف المجموعة بالكامل».

خطط مستقبلية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ميشال العقاد: «إننا سعداء بأداء المجموعة عن فترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2018، حيث ساهم التنوع الجغرافي والتعزيزات التكنولوجية واستراتيجية تبسيط الأعمال المصرفية «بنك أسهل» في إضافة ميزة استراتيجية لنا.

وستظل خطتنا للربع الأخير من هذا العام مركزة على تنفيذ المبادرات الإستراتيجية، وتعزيز تجربة العملاء وجذب أفضل المواهب مع تطوير الموظفين داخليا».

وأضاف العقاد ان «المجموعة بصدد المضي قدما في تنفيذ خطة التحول الرقمي 2020، وهي برنامج طموح لتقديم تجارب جديدة للعملاء والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية».

صفقات ناجحة

وأوضح البيان ان المجموعة نجحت في سبتمبر 2018 بإصدار سندات دائمة لزيادة رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ 300 مليون دولار في أسواق المال الدولية، وقد تجاوز الاكتتاب فيها النسبة المطلوبة مع اهتمام منقطع النظير من المستثمرين خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ان هذه السندات تعتبر أول إصدار رأسمالي دولي خارج الكويت في عام 2018.

وفضلا عن ذلك، فإن الاتفاقية التاريخية التي أبرمتها مجموعة البنك الأهلي الكويتي مع مؤسسة دبي لصناعات الطيران لتمويل مشترك كانت صفقة ناجحة للغاية، حيث تجاوز الاكتتاب فيها النسبة المتوقعة بمعدلات كبيرة.

تصنيفات وجوائز

وقد حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية القوية بالدرجة «A2» من وكالة موديز بالنسبة للديون غير المضمونة من الفئة الممتازة، كما حافظ على تصنيفه الائتماني بالدرجة (A+) من فيتش بالنسبة لتعثر المصدر على المدى البعيد.

كما فاز البنك بالعديد من الجوائز التقديرية خلال العام ومنها: جائزة «أفضل تحول رقمي» من قبل مجلة آشيان بانكر، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد» في الكويت من قبل 4 مجلات دولية هي «بانكر ميدل إيست» و«آشيان بانكر» و«إنترناشيونال فاينانس» و«ذا يوروبيان».

كما حصل البنك على لقب «بنك العام» من مجلة «أريبيان بزنس» للسنة الثالثة على التوالي.