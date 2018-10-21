شاركت الخطوط الجوية القطرية في حفل عشاء خاص أقيم في فندق كراون بلازا في مدينة الكويت في 16 أكتوبر احتفالا بالذكرى الـ73 لاستقلال فيتنام، وذلك بصفتها شريك الطيران الحصري للحفل.

واستضافت السفارة الفيتنامية لدى الكويت حفل العشاء الذي هدف إلى إلقاء الضوء على الطعام والموضة والفن والثقافة لدولة فيتنام بمناسبة احتفالها بمرور 73 عاما على استقلالها الشهر الماضي.

وتسير الخطوط الجوية القطرية حاليا 14 رحلة أسبوعيا من الدوحة إلى مدينتي هو تشي منه وهانوي في فيتنام. وسوف تسير الناقلة الوطنية لدولة قطر أربع رحلات مباشرة أسبوعيا إلى مدينة دا نانغ الشاطئية اعتبارا من 19 ديسمبر 2018، لتصبح بذلك ثالث وجهات الناقلة في فيتنام.

وقال أكبر الباكرالرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدني أن أتقدم بأطيب التهاني إلى الشعب الفيتنامي بمناسبة احتفالهم بالذكرى الـ 73 لاستقلال بلادهم.

وفيما تحظى مدينتا هو تشي منه وهانوي بإقبال ملحوظ من قبل مسافرينا، يسرنا إلقاء الضوء على الثقافة والعادات المميزة لهذه الدولة الجميلة خلال هذا الحفل المميز.

وأضاف الباكر: كما يسعدنا تعزيز حضورنا في فيتنام بإطلاق رحلاتنا إلى المدينة الساحلية دا نانغ اعتبارا من شهر ديسمبر القادم، لتصبح هذه المدينة بذلك ثالث وجهاتنا في فيتنام.

وشهدت مدينة دا نانغ خلال الفترة الماضية صعودا ملحوظا من حيث عدد السياح، حيث تخطى عدد زوارها حاجز الـ 6.6 ملايين زائر في عام 2017.

وتستقطب مدينة دا نانغ الزوار بفضل شواطئها الجميلة ومياهها الصافية ومساحاتها الخضراء الشاسعة.

وقال فادي حجازين، مدير مكتب الخطوط الجوية القطرية في الكويت: تعد فيتنام إحدى الوجهات التي تكتسب شهرة يوما بعد يوم بالنسبة للمسافرين من الكويت على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية، ويسرنا الاحتفال بهذه المناسبة المهمة في تاريخ فيتنام.

وقال ترينه مينه مانه، السفير الفيتنامي لدى الكويت: لقد كان من دواعي سرورنا استقبال المزيد من السياح الكويتيين في فيتنام، حيث ارتفع عدد الزوار هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف: نود الاستمرار بتشجيع السياح من الكويت للسفر إلى فيتنام واكتشاف العديد من المعالم السياحية والأثرية الموجودة فيها.

ودشنت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى مدينة هو تشي منه الفيتنامية في عام 2007، حيث كانت أول شركة طيران خليجية تسير رحلات مباشرة إلى أكبر المدن الفيتنامية.

وأضافت الناقلة القطرية هانوي إلى شبكة وجهاتها في عام 2010، وتسير الناقلة الوطنية لدولة قطر حاليا ما مجموعه 63 رحلة أسبوعيا من الكويت إلى الدوحة ومنها إلى أكثر من 150 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

وسوف تطلق الخطوط الجوية القطرية، أسرع شركات الطيران نموا في العالم، أربع رحلات أسبوعيا من الدوحة إلى دا نانغ على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تضم 22 مقعدا على درجة رجال الأعمال و232 مقعدا على الدرجة السياحية.

وتعد مدينة دا نانغ إحدى الوجهات العالمية التي أعلنت الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عن إضافتها، حيث أعلنت أيضا عن موعد تدشين رحلاتها إلى كل من غوتنبرغ في السويد ومومباسا في كينيا.