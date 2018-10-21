أعلن بنك «KIB» في بيان صحافي أمس عن تعيين عثمان توفيقي، في منصب المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد، بعد حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.

وسيتولى توفيقي في منصبه الجديد مسؤولية تطوير الإدارة المصرفية للأفراد ومراقبة تنفيذ استراتيجيتها الجديدة.

ويتمتع توفيقي بخبرة واسعة في مجال التمويل والبنوك، حيث عمل في عدد من المناصب العليا في القطاع المصرفي في الكويت.

وقد شغل سابقا منصب مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد وكان أيضا رئيس قسم تطوير المنتجات والأعمال ورئيس قنوات التوزيع في البنك الأهلي الكويتي.

وقبل ذلك، شغل منصب نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة كي نت في الكويت.

وقد أشاد «KIB» بقدرات توفيقي وكفاءته وخبرته الواسعة، مؤكدا أن تعيينه في منصب المدير العام الجديد للخدمات المصرفية للأفراد، جاء ليعكس مدى حرصه على استقطاب الكفاءات الوطنية والقيادات الكويتية الشابة بما يتماشى مع إمكانياتهم وخبراتهم، مما سيساعد البنك في تحقيق أهدافه وخططه الطموحة نحو تعزيز مكانته في القطاع المصرفي والمالي محليا ودوليا.

مضيفا أنه يسعى دائما لاستمرارية ريادة أعماله، وذلك من خلال توظيفه للأشخاص القادرين على إضافة قيمة عملية بارزة إلى فريق العمل والبنك بشكل عام.

موضحا أن توفيقي سينضم إلى فريق من القياديين الذين يتمتعون بأعلى مستويات الخبرة والكفاءة، وذلك في سبيل تعزيز وترسيخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة.

ومن الجدير بالذكر أن توفيقي حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الكويت عام 2004.

كما أنه نجح في إكمال برنامج التعليم التنفيذي في الإدارة الاستراتيجية والقيادة من كلية هارفارد للأعمال.