أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية في بيان صحافي أمس عن تخارجها الناجح من مشروع جنة دلمون المفقودة «الحديقة المائية»، وذلك في إطار معاملة تقدر قيمتها بـ 60 مليون دولار.

هذا وتعد الحديقة المائية واحدة من كبرى الحدائق المائية المستقلة بذاتها في الشرق الأوسط، والأكبر في البحرين.

وتعليقا على هذا التخارج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش هشام الريس: «نحن مسرورون بإنجاز تخارج آخر من مشاريعنا العقارية، إذ إن هذا الأمر كان وما زال يمثل جل اهتمام مجموعة جي إف إتش التي تسعى لتحقيق القيمة من الأصول العقارية والتخارج منها بغرض توظيف حصيلة التخارج في فئات أخرى من الاستثمارات والأصول المدرة للدخل.

وبالرغم من هذا التخارج، فإننا حرصنا على الحفاظ على حق تشغيل وإدارة الحديقة المائية على مدى ٥ سنوات قادمة ونتوقع أن تحقق ربحية جيدة للمجموعة».