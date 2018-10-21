قال تقرير بنك الكويت الوطني إن وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث 2018 ارتفعت بالمقارنة مع الربع السابق (حين وصلت لأدنى مستوى في عدة سنوات)، ولكنها بقيت ضعيفة نسبيا مقارنة مع 2017، لتبلغ قيمة الترسيات نحو 380 مليون دينار فقط، أي حوالي نصف معدل الترسيات في كل أرباع عام 2017، حيث شكلت التأخيرات الرسمية اللوجستية والإلغاءات السبب الرئيسي وراء تراجع عدد الترسيات منذ بداية 2018، وكذلك نتيجة لتحويل المشاريع المجدولة إلى وقت لاحق من السنة.

وأضاف التقرير أن قيمة ما تمت ترسيته من مشاريع منذ بداية السنة وحتى الآن بلغت 1.1 مليار دينار، أي 29% فقط من المخطط له لسنة 2018 والبالغ 3.8 مليارات دينار.

ولذلك من غير المرجح، وفق هذه الوتيرة، أن يتم تحقيق هذا الهدف مع نهاية العام.

وتوقع التقرير أن ترتفع وتيرة ترسية المشاريع مستقبلا في الأرباع القادمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن MEED. ويستند هذا التوقع بشكل جزئي إلى ترحيل مشاريع 2018 إلى 2019 بسبب التأخيرات، إضافة إلى مشروع كبير في قطاع البتروكيماويات متوقع في 2019، بقيمة 3 مليارات دينار.

وتوقع التقرير أيضا أن يرتفع عدد المشاريع في قطاعات الطاقة والماء والبناء والتشييد بشكل كبير في 2019. كما تم تقييم قيمة المشاريع المخطط لها في 2019 بحوالي 9 مليارات دينار، وهي تعادل المستويات المرتفعة التي شهدتها الفترة 2014-2015.

وإضافة إلى ذلك، رأى التقرير أن الظروف الاقتصادية ستبقى مساعدة للنمو في مجال المشاريع، إذ إن توقعات أسعار النفط تبقى مرتفعة وعجز الميزانية يستمر بالتقلص.

وإلى جانب ذلك، يبقى معدل التضخم ومعدلات الفائدة منخفضة وتساعد على الإنفاق والنمو.

وذكر التقرير أن قطاع البناء والتشييد كان في طليعة القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها والتي بلغت قيمتها 613 مليون دينار في الازباع الثلاثة الأولى من 2018، وشملت مشاريع كبرى في البنية التحتية، بما فيها مشاريع إسكان ضخمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مثل جنوب/غرب عبدالله المبارك وشرق تيماء، وكذلك مبنى قصر العدل الجديد الذي يشرف على إنشائه الديوان الأميري، ومشروع مبنى الحرس الوطني في معسكر كاظمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم هذه الترسيات تمت في الربع الثالث، ومن المحتمل أن تتم ترسية ما قيمته 420 مليون دينار من المشاريع في ما تبقى من 2018، ونحو 1.7 مليار دينار في 2019.

وتشمل أبرز المشاريع القادمة مشروع مدينة إسكان منخفضة التكاليف في الجهراء والصليبية، التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومستشفى القوات المسلحة الكويتية، وتبلغ قيمة كل منهما 510 ملايين دينار.

وأوضح التقرير أن قطاع المواصلات لم يحظ بأية ترسية في الربع الثالث من 2018، ولكنه حصل على ثاني أعلى ترسية مشروع حتى الآن في 2018 بقيمة مجموعها أقل بقليل من 300 مليون دينار، وهو رقم لايزال منخفضا مقارنة بالمعدل الربعي المحقق في 2017 والبالغ 660 مليون.

وتعود هذه الترسيات إلى عدد من أشغال الطرق الكبيرة في الربع الأول، بما فيها أعمال البنى التحتية الرئيسة في مدينة جنوب المطلاع ووزارة الأشغال العامة - مشروع الطريق الإقليمي الجنوبي للهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ولكن الترسيات لم تجر بحسب الجدول في الربعين الثاني والثالث، ومن الأرجح أن يعود السبب في ذلك إلى استمرار إعادة هيكلة الهيئة العامة للطرق والنقل البري بسبب إجراء مراجعة للتفويض الممنوح لها.

وقد تم بالفعل إلغاء عدد من مشاريع الطرق أو تعليقها، ولكن من الممكن أن يتحسن الوضع في الربع الأخير من هذا العام وفي السنة القادمة، شرط ألا يحصل المزيد من التأخير التقني أو القانوني الذي قد ينجم عن عدم التقدم المطلوب من مراجعة تفويض الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وجدير بالذكر أن قيمة المشاريع المخطط لها تبلغ 1.1 مليار دينار في الربع الرابع من 2018، و510 ملايين دينار في 2019.