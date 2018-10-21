مستودع الشركة الحالي يحتوي على 6 خزانات بسعة 54 مليون ليتر بكلفة 41 مليون دينار

الشركة طوّرت مدينة الشحن الجديدة التي تسع 77 موقفاً للطائراتعلى أحدث التكنولوجيا

نزود 4500 طائرة شهرياً بالوقود.. و146 مليون دينار مبيعات الشركة خلال 2017/ 2018

نتوقع زيادة في مبيعات الشركة بـ 8%

جميع عقود الشركة تجدَّد تلقائياً.. ووقعنا مؤخراً 3 عقود مع شركات طيران

توجد حالياً 14 وظيفة جديدة بالشركة وتبلغ نسبة العمالة الوطنية 96.5% حوار: أحمد مغربي

على الطريق الفاصل بين مبنى مطار الكويت الدولي الجديد (Terminal 2)، يجلس المدير العام للشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» عبدالله الدعيجاني منهمكاً هو وفريقه في وضع الخطط والاستراتيجيات التي ستمكن الشركة من مواكبة التوسع في حركة الطيران والشحن خلال الأعوام المقبلة، لاسيما أن نشاط الشركة ينحصر في عمليات تزويد الطائرات بالوقود في المطار والقواعد الجوية التابعة لوزارة الدفاع. الدعيجاني يبدو مرتاحا بعض الشيء بفضل الإنجازات والمشاريع التي حققتها الشركة من إنشاء منظمة التزود بالوقود في مبنى الركاب الجديد (T4) في وقت قياسي لتصبح جاهزة بنهاية مايو الماضي، أي قبل تشغيل المبنى وانطلاق أولى الرحلات قبل 3 أشهر تقريبا، والأمر لم يتوقف على ذلك بل انتهت الشركة من تطوير مدينة الشحن الجديدة في منطقة غرب مطار الكويت الدولي وتسع المدينة لـ 77 موقفا. ويقول الدعيجاني في حوار مع «الأنباء» إن «كافكو» قامت بتنفيذ التصميم الأولي للنظام الحابس وشبكات الوقود لمبنى الركاب الجديد عن طريق المستشار الفني شركة Penspen، وتم تسليم التصميم الأولي لوزارة الأشغال في 2013، مشيرا الى ان الشركة تنتظر رد الجهات المسؤولة حول البدء في تنفيذ المشاريع الخاصة بالتزود بالوقود داخل المطار. ويوضح أن معدل الطائرات التي تقوم الشركة بتزويدها بالوقود يبلغ 4500 طائرة شهريا، أي بمعدل يتراوح بين 150 و170 طائرة يوميا، مشيرا الى ان عدد عملائها من شركات الطيران البالغ عددها أكثر من 120 شركة طيران تفوق منها 70 شركة تقريبا متعاقدة مع كافكو ومن ضمنها شركات الطيران الكبرى ذات مسحوبات الوقود العالية والتي تسيّر رحلات منتظمة من وإلى مطار الكويت الدولي، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي من الوقود 2.7 مليون ليتر. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

ما خطة شركة «كافكو» الاستراتيجية في التوسع لعام 2040؟

٭ بنيت استراتيجية كافكو 2040 على أسس متوافقة مع الاستراتيجية الكلية لمؤسسة البترول الكويتية، حيث تعمل الشركة الكويتية من خلال العديد من المشاريع الاستراتيجية لدعم التوسع المستقبلي لمؤسسة البترول بكل قطاعاتها، حيث تم العمل على بناء شبكة تزويد الطائرات بالوقود في مبنى الركاب الجديد (T4) والذي تم تخصيصه حصريا لشركة الخطوط الجوية الكويتية ويحتوي على ما يقارب 6 بوابات مع إمكانية استيعاب 9 طائرات حسب حجم الطائرة.

وقامت الشركة بتطوير مدينة الشحن الجديدة في منطقة غرب مطار الكويت الدولي وتسع المدينة لـ 77 موقفا، وتم التوسع في المزودات والمعدات ذات الصلة.

نود إلقاء الضوء على مرافق ومستودعات الشركة؟

٭ تماشيا مع الخطط المستقبلية للإدارة العامة للطيران المدني بتوسعة المطار الحالي والذي يشمل بناء مبنى جديد للركاب (Terminal 2) لمواكبة الزيادة المطردة في حركة المسافرين والشحن حتى 2034، ولما كانت مرافق شركة كافكو ومستودعها تشغل الموقع الذي سيبنى عليه مبنى الركاب الجديد، فقد خصصت الإدارة العامة للطيران المدني قطعة أرض جديدة لشركة كافكو تبلغ مساحتها 120 ألف متر مربع وتبعد 3.5 كيلومترات جنوب المطار لبناء مستودع ومرافق جديدة للشركة والانتقال إليها وإخلاء الموقع للإدارة العامة للطيران المدني.

وتم الانتهاء من إنجاز مشروع بناء مستودع الشركة الجديد الذي يتألف من مستودع خزانات رئيسية عددها 6 خزانات تبلغ سعتها الإجمالية 54 مليون ليتر. لقد تم تصميم المستودع الجديد طبقا لأحدث المواصفات العالمية بهدف رفع قدرة التخزين وكفاءة تزويد الطائرات بالوقود، وذلك لتلبية الاحتياجات المستقبلية من وقود الطائرات في مطار الكويت الدولي إلى عام 2034.

وبتنفيذ مشروع المستودع الجديد للشركة الذي بلغت تكلفته 41 مليون دينار والذي يعتبر مشروعا تاريخيا مهما تكون شركة كافكو قد ساهمت كشريك فعال للإدارة العامة للطيران المدني في تحقيق الأهداف المرجوة وذلك بتحويل مطار الكويت الدولي إلى مطار حديث يتمتع بشهرة عالمية في تزويد الطائرات بالوقود وتقديم الخدمات الأساسية ليضاهي أفضل مطارات العالم.

ما معدل استهلاك شركات الطيران للوقود يوميا؟ وما عدد الطائرات التي تزودها الشركة بالوقود يوميا؟

٭ إن شركة كافكو بالرغم من أنها صغيرة في حجمها وعدد العاملين فيها إلا أنها كبيرة في عملها وتأثيرها، فهي جزء لا يتجزأ من مطار الكويت الدولي وعامل فعال في تنشيط حركة الطيران فيه، حيث تقوم بتوفير الوقود وتزويده لطائرات عملائها من شركات الطيران البالغ عددها أكثر من 120 شركة طيران تفوق منها 70 شركة تقريبا متعاقدة مع كافكو ومن ضمنها شركات الطيران الكبرى ذات المسحوبات العالية من الوقود والتي تسير رحلات منتظمة من وإلى مطار الكويت الدولي، ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي من الوقود 2.7 مليون ليتر.

ويبلغ معدل عدد الطائرات التي تقوم الشركة بتزويدها بالوقود 4500 طائرة شهريا، أي بمعدل يتراوح بين 150 و170 طائرة يوميا، وتستغرق عملية التزويد من 20 إلى 45 دقيقة ويعتمد ذلك على حجم الطائرة، الكمية المراد تعبئتها، الجهة المقصودة، وحمولة الطائرة.

وبلغت الكميات التي تقوم الشركة بتزويدها للطائرات خلال السنة المالية الماضية (2017 ـ 2018) حوالي 953.8 مليون ليتر بمبلغ وقدره 146 مليون دينار.

بالنسبة لمطار الكويت الجديد ما اهم الاعمال التي تقوم بها «كافكو» حاليا في المبنى؟

٭ قامت «كافكو» بتنفيذ التصميم الأولي للنظام الحابس وشبكات الوقود لمبنى الركاب الجديد عن طريق المستشار الفني شركة Penspen، وتم تسليم التصميم الأولي لوزارة الأشغال في 2013، وتم إخطارنا من قبل وزارة الاشغال والإدارة العامة للطيران المدني ببناء مبنى المطار الجديد تحت إشراف وزارة الاشغال.

وتتضمن التصاميم الآتي:

- النظام الحابس لعدد 22 بوابة طائره متعددة الاستخدامات و15 بوابة اعتيادية بالإضافة إلى انشاء نظام الحابس للمناطق البعيدة عن مبنى T2.

- خطوط تغذية مزدوجة بحجم 24 بوصة للربط بين مستودع كافكو الجديد ومبنى الركاب.

- بناء غرف للمحابس العازلة لخطوط التغذية.

- جهاز كشف تسرب الوقود والأجهزة التابعة له للنظام الحابس.

- انشاء مباني عمليات جديده لمساندة عمليات التزويد في مبنى الركاب.

مــا التوقعـــات لزيــادة مبيعات الشركة والأرباح السنوية؟

٭ تتوقع «كافكو» زيادة في مبيعات الشركة بنسبة 8% مقارنة بمبيعات السنة السابقة مما سيؤثر ذلك ايجابيا على ايرادات الشركة وأرباحها.

وبلغت أرباح الشركة حتى الربع الثاني من العام الحالي للفترة من شهر أبريل 2018 وحتى سبتمبر 2018 حوالي 10 ملايين دينار.

ما اهم الاعمال التي قامت بها الشركة في مبنى الركاب الجديد (T4)؟

٭ تم تسلم التصميم النهائي لمبنى الركاب الجديد (T4) في نوفمبر 2017، وبدأنا التعاقد مع مستشار التصميم لإنجاز كل التصاميم المتعلقة بالنظام الحابس، وتمت عملية استيراد أنابيب الوقود ومعدات التزويد الخاصة لنظام الجهاز الحابس.

وتم تنفيذ الاعمال التالية:

- تركيب عدد 15 فوهة تزويد للنظام الحابس في منطقة المبنى.

- مد حوالي 250 مترا من خطوط الوقود.

- تمت عملية التشغيل الفعلية للنظام بتاريخ 3152018.

هل لدى الشركة مشاريع جديدة في مبنى المطار الحالي؟

٭ لدى الشركة مشروع النظام الحابس في منطقة الثلاثينات وهو يحتوي على تمديد خطوط النظام الحابس وفوهات التزويد لتغذية منطقة الثلاثينات في مطار الكويت الدولي لعدد 13 طائرة، تم الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع، وسيتم التعاقد مع المقاول المنفذ ومن ثم البدء بالأعمال بعد التنسيق مع الطيران المدني.

كما يوجد مشروع آخر وهو مشروع النظام الحابس في بوابات B1/B2 وهو يحتوي على تمديد خطوط النظام الحابس وفوهات التزويد في البوابتين B1& B2 في مطار الكويت الدولي والذي سيخدم طيران الجزيرة، وتم الانتهاء من التصميم النهائي للمشروع وتوريد الأنابيب والفوهات وحاليا في مرحلة التعاقد مع المقاول المنفذ، ومن المتوقع البدء بهذا المشروع قريبا بعد التنسيق مع الطيران المدني وطيران الجزيرة.

ما العقود التي قامت الشركة بتجديدها خلال الفترة الماضية؟

٭ جميع عقود «كافكو» تجدد تلقائيا ما لم يكون هناك إخطار مسبق.

كما تم مؤخرا توقيع عقود مع الشركات التالية:

٭ Air Italy

٭ Indigo Airlines

٭ Falcon Aviation Services

ما الأسباب التي على أساسها تم نقل تبعية الشركة الى ادارة «البترول الوطنية»؟

٭ في الحقيقة، عند تأسيس «كافكو» عام 1963 كانت عبارة عن شراكة بين شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة BP، وفي 1987 آلت ملكية الشركة إلى القطاع النفطي الكويتي وأصبحت تبعيتها إلى مؤسسة البترول الكويتية. ولزيادة في التنسيق والأنشطة النفطية المتماثلة فقد تم نقل ملكية «كافكو» إلى «البترول الوطنية» الكويتية في 2017 والذي سيحقق سهولة وجودة سلسلة عمليات التزويد.

هل اختلفت أوضاع العاملين في الشركة بعد النقل الى البترول الوطنية؟

٭ لا، لم تختلف أوضاع العاملين في الشركة بعد النقل إلى شركة البترول الوطنية الكويتية من حيث المسميات الوظيفية أو الرواتب أو الاضافي والمكافآت وغيرها.

ولم يتم دمج أي إدارات أو نقل أي ادارات إلى شركة البترول الوطنية الكويتية مباشرة بل استمر الوضع ككيان منفصل تحت مظلة شركة البترول الوطنية.

ماذا عن الوظائف الجديدة في الشركة والعمالة الوطنية؟

٭ توجد حاليا 14 وظيفة جديدة بالشركة، وتبلغ نسبة العمالة الوطنية في الشركة 96.5%.

ما تأثير تذبذب أسعار النفط وانخفاضها على ايرادات الشركة؟

٭ ان تذبذب أسعار النفط ليس له تأثير مباشر على أرباح الشركة لأن أرباح الشركة تعتمد على هامش الربح الذي تضيفه الشركة على سعر بيع الوقود، ولكن في نفس الوقت سينعكس تذبذب أسعار النفط على مسحوبات شركات الطيران من الوقود وبالتالي على الأرباح بطريقة غير مباشرة.

«كافكو».. نصف قرن من العطاء

تأسست الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) في الأول من شهر يوليو عام 1963، ومنذ نشأتها قبل نصف قرن وصلت إلى مستوى عال من الكفاءة والحرفية في مجال عمليات تزويد الطائرات بالوقود تضاهي الشركات المثيلة العاملة في هذا المجال، وتقوم بدورها المهم والحيوي في تنشيط حركة النقل الجوي في مطار الكويت الدولي وتعزيز اقتصادها القومي.

تعتبر «كافكو» شركة تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية وينحصر نشاطها في عمليات تزويد الطائرات بالوقود لكل أنواع الطائرات التي تستخدم مطار الكويت الدولي، كما تقوم بتقديم الاستشارات وخدمات الدعم الفني واللوجيستي لوزارة الدفاع الكويتي المتمثلة في تزويد القواعد الجوية (قاعدة أحمد الجابر الجوية وقاعدة علي السالم الجوية وقاعدة عبدالله المبارك) بوقود الطائرات وتشغيل محطات الوقود في قاعدتي أحمد الجابر الجوية وعلي السالم وصيانة معداتها الثابتة والمتحركة.

5 أهداف إستراتيجية

ذكر عبدالله الدعيجاني ان الشركة وضعت 5 أهداف تصبو إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة وهي:

1 - زيادة مبيعات الشركة باستقطاب أكبر عدد ممكن من زبائن جدد عن طريق تطبيق سياسات تسويقية لمطار الكويت الدولي.

2 - الحفاظ على أعلى مستويات معايير الجودة والسلامة في عمليات تزويد الوقود.

3 - المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي ومدينة الشحن الجديد مما يساهم في زيادة نسبة مبيعات الوقود وزيادة الأرباح.

4 - الحرص على تقديم أفضل منتجات الوقود الخاص بالطيران والأكثر جودة بالإضافة إلى توفير الخدمات الأكثر تطورا إلى عملائها، وتسعى لأن تكون الاختيار الأول لعملائها في مجال تزويد الطائرات بالوقود معتمدة في ذلك على التزامها بمعايير الجودة.

5 - الجودة وتقديم الخدمات المتميزة التي تلقى رضا واستحسان عملائها من شركات الطيران.