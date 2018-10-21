أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان القطاع النفطي سيعقد اجتماعا مهما يوم الخميس المقبل على مستوى القياديين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي من المقرر ان يعقد في مؤسسة البترول الكويتية سيحضره الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني وكل الرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية التابعة ونوابهم بالإضافة الى المديرين.

وذكرت ان الاجتماع سيناقش عددا من الأمور المهمة داخل القطاع والتي على أساسها ستتضح رؤية التغيير على مستوى القياديين الذين ستنتهي خدماتهم اعتبارا من نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وقالت المصادر إن مجلس إدارة مؤسسة البترول من المقرر ان يعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لاتخاذ عدد من القرارات المهمة التي ستتضح بعد اجتماع القياديين يوم الخميس.