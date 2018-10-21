قال تقرير الشال الاقتصادي ان أداء معظم مؤشرات أسواق العالم في نهاية سبتمبر 2018 تذبذب مقارنة بتحسن معظم المؤشرات في عام 2017، فمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» «MSCI»، للعالم ارتفع بنحو 3.8% مع نهاية سبتمبر 2018، مقارنة بارتفاع في المؤشر نفسه في عام 2017 بنحو 20.1%. وشمل الارتفاع مؤشر «MSCI» للولايات المتحدة الذي ارتفع بنحو 9.1%، ويعتبر وزن السوق الأميركي كبيرا جدا، بما عكس الاتجاه السالب للمؤشر العالمي، كما ارتفع المؤشر الشامل للأميركيتين بنحو 7.9%. أما مؤشر «MSCI» الشامل لأوروبا فقد انخفض بنحو 4.9%، وانخفض المؤشر ذاته - إذا استثنينا المملكة المتحدة- بما نسبته 4.5%. وكان وضع آسيا مماثلا لوضع الأسواق الأوروبية معظمها، فمؤشر «MSCI» لآسيا/ الهادئ انخفض ليصل إلى 4.9% مقارنة بارتفاع في عام 2017 بنحو 28.7%، وانخفض المؤشر الياباني بنحو 0.2%.

والخلاصة هي أن مؤشر أسواق العالم انخفض بنحو 3.8%، لو استثنينا منه الولايات المتحدة الأميركية، ويعكس ذلك ثقل السوق الأميركي في تكوين المؤشر كما أسلفنا.

وعرض «الشال» مجموعة منتقاة من الأسواق المالية الرئيسة (16 سوقا ماليا)، خلال سبتمبر 2018 بما في ذلك بورصة الكويت، من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين الاعتبار، حيث ارتفع مؤشر بورصة الكويت طبقا لمؤشر الشال ليحل في المركز الأول، بنمو 10.7% مقارنة بالمركز الثالث عشر بارتفاع بنحو 6.6% بين هذه الأسواق لعام 2017.

وأشار التقرير إلى أداء 12 سوقا ماليا منتقاة في الشرق الأوسط، حيث حققت 6 أسواق نموا موجبا وتراجعت 6 أسواق، واحتلت بورصة الكويت المرتبة الثالثة في مكاسب مؤشرها، ضمن 12 سوقا ماليا في الشرق الأوسط، وفقا لمؤشر الشال، وذلك من دون تعديل لأثر سعر صرف العملات، مقابل الدولار الأميركي.

وبلغ معدل النمو غير المرجح لمؤشرات تلك الأسواق، نحو 0.4% بعد الارتفاع بنسبة بلغت نحو 1.1% في عام 2017، أي أن أداء أسواق الشرق الأوسط كان أفضل في عام 2017.

وحقق السوق التونسي المركز الأول في نهاية سبتمبر 2018 بارتفاع بنحو 24.2%، تلاه السوق القطري بارتفاع بنحو 15.1%، ثم السوق الكويتي والسوق السعودي بارتفاع بنحو 10.7% لكل منهما.

ثم السوق الباكستاني بنحو 1.3% والسوق البحريني بنحو 0.5%.