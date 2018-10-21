رصد «مؤشر التنافسية العالمية 2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تحسن الكويت في 47 من اصل 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة. وكان للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تحسن في 4 مؤشرات أولها المشاركة الإلكترونية، وكذلك اشتراكات الإنترنت الثابت (برود باند)، بالإضافة إلى سعة استخدام الإنترنت لكل فرد، إلى جانب التحسن في المهارات التكنولوجية للسكان، مما ساهم في ترقيم تنافسية الكويت الى المرتبة 54 عالميا.

الجدير بالذكر ان تقرير «مؤشر التنافسية العالمية» السنوي يعد من أهم مؤشرات القياس، وهذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم ووفقا لـ 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة ومنها جودة المؤسسات، البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، الاقتصاد الكلي، الصحة، مهارات سوق العمل، القطاع التجاري، القطاع المالي، قطاع الأعمال والسوق، ديناميكية الاقتصاد، والقدرة على الابتكار.