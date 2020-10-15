مع الالتزام التام بكافة الإرشادات الوقائية من الجهات الصحية، قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من أكتوبر الحالي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار في الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل إيست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التي ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.



وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم: مبارك فيصل سعود، وعيسى علي بلوشى، وتركي مياح صالح، ومنصور أحمد دريب، وأحمد محمد الزعبي، ويوسف يعقوب حسين، وحمد حسين المري، وسعود محمد المطيري، ونبيهة عاصف شوغتاي، وعادل عبدالله الرشيدي، وأحمد داخل عواد، وقاضي إقبال حسين، ومنيرة فايز الدبوس، وعماد محمد حفني، وشهاب أحمد عباس، ومحمد مساعد السبيعي، وعمر أسعد هادي، وزينب علي حسين، ومريم علي بوزارع، وربيع سلمان مجلي.



والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين.

وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار كويتي لكل رابح.

وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز الجذابة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل مما يقابل باستحسان وتقدير مختلف العملاء سواء الجدد أو الحاليين.

إضافة إلى ذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.