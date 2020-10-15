أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاق HUAWEI FreeBuds Pro أحدث سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية، وأول سماعات أذن ذكية ديناميكية لإلغاء الضوضاء في العالم كما انها المنتج الرائد هذا العام بين منتجات هواوي الصوتية، مما يعزز مكانة هواوي كشركة رائدة ومبتكرة في مجال سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية TWS.

وتأتي السماعات الجديدة بتصميم أيقوني رائع وراحة في اللبس طويلة الأمد وإلغاء ضوضاء ديناميكي ذكي وعمر بطارية طويل الأمد ومجموعة واسعة من ميزات التفاعل الذكية التي من المؤكد أنها ستسعد المستهلكين.

وستتوفــــر سماعات HUAWEI FreeBuds Pro للشراء من تاريخ 22 أكتوبر 2020، وبسعر 54.900 دينارا بألوان مختلفـــة Carbon Black، Ceramic White وSilver Frost.

وصممت هواوي سماعات FreeBuds Pro الجديدة مع وضع الأناقة والراحة في الاعتبار. تمسكا بمبدأ التصميم البسيط، وتتخلص السماعات الجديدة من أي ميزات تصميم غير ضرورية مع ضمان أن كل عنصر أنيق.



تتميز السماعات بتصميم فريد داخل الأذن تجعلها مريحة لارتداء. وتأتي بثلاثة أحجام مختلفة من سدادات الأذن المصنوعة من السيليكون.

ويتحد هذا مع ميزة الكشف عن الملاءمة - المتوفرة في تطبيق HUAWEI AI Life - مما يتيح للمستخدمين العثور على الملاءمة المثالية والثابتة.

لتحقيق ذلك، قام مهندسي Huawei Audio Lab بجمع وتحليل بيانات قناة الأذن من أكثر من 1،000 مستخدم حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ساق FreeBuds Pro الجديد على شكل مربع أنيق، مع تقليل الضوضاء الخارجي وإيواء المكونات التقنية الحيوية.

يزيل التصميم المقاوم للرياح ثقوب التقاط الصوت لتخفيف تداخل ضوضاء الرياح. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تجنب التأثر بالضوضاء الخارجي، حتى عند المشي أو الجري أو ركوب الدراجات.

علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تمكين إلغاء الضوضاء النشط بسهولة، وضبط مستوى الصوت، والرد على المكالمات، والضغط على تشغيل وتخطي الأغاني باستخدام جذوع سماعة الأذن FreeBuds Pro.

وباعتبارها أحدث منتج صوتي رائد وأكثرها تطورا من هواوي، توفر السماعات جودة صوت مذهلة. علاوة على ذلك، تم تحسين تجربة الاستماع من خلال ميزات جديدة وذكية تم إعدادها لإعادة تعريف سوق سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية TWS.