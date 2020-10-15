مصطفى صالح



تستعد معارض الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في الكويت لاستقبال «تحفة» شركة آبل الجديدة (هاتف آيفون 12)، والذي طال انتظاره وتأخر طرحه نتيجة تداعيات انتشار جائحة كورونا حول العالم، حيث يحمل الهاتف الجديد خصائص ثورية تطرحها شركة آبل لأول مرة وفي مقدمتها دعم الهاتف لتقنية الجيل الخامس (5G).



ومن المتوقع ان يتمكن عشاق آيفون في الكويت من شراء هواتف آيفون 12 و12 برو من السوق المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع طرح الهاتف رسميا بالأسواق الأميركية والعالمية.



الأسعار بالكويت



وفي هذا السياق، يقول المدير التنفيذي لهاتف 2000 قاسم عبيد لـ «الأنباء»، ان احدث إصدارات آبل الجديد سيتوفر في الكويت بأسعار تبدأ من 300 دينار لهاتف «آيفون 12»، و400 دينار لهاتف «آيفون 12 برو»، مشيرا الى أن هذه الأسعار للنسخ ذات السعة التخزينية الأقل، وانها سترتفع مع السعات التخزينية الأعلى لهذه الهواتف.



ووفقا للتوقعات، فسيتراوح سعر «آيفون 12»، المتوقع أن يكون الأكثر شعبية، من 300 إلى 360 دينارا، و«آيفون 12 برو» من 400 إلى 480 دينارا وذلك وفقا لخيار الذاكرة، فيما ستكون الأسعار متفاوتة بين الشركات، خاصة في ظل قلة الكميات المتوفرة من الهاتف الجديد في أيام طرحة الأولى بالسوق الكويتي.



وأشار عبيد الى ان الشركات والمعارض الكويتية نجحت في توفير الهاتف الجديد للمستخدمين في الكويت، بالتزامن مع طرحه رسميا بالأسواق العالمية حيث سيتم الطرح الرسمي للبيع عالميا في 23 الجاري وسيتوفر الهاتف في الكويت بعد يومين فقط من هذا التاريخ، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا في دول العالم.



وفيما يخص سوق الالكترونيات والأجهزة الذكية في الكويت، قال عبيد ان وضع السوق بالوقت الحالي أفضل بكثير مما كان عليه قبل أزمة كورونا، حيث ساهمت عمليات التعلم والعمل عن بعد في نشاط ملحوظ على شراء الأجهزة والهواتف الذكية، ما انعش هذا القطاع وزاد من مبيعاته خلال الفترة الماضية، ليتخطى تداعيات كورونا الاقتصادية السلبية.



إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في أحد معارض الاجهزة الالكترونية لـ «الأنباء»، إن السعر المتوقع لهاتف «آيفون 12 برو ماكس» سيتراوح بين 500 و 600 دينار بحسب خيار الذاكرة، حيث سيكون هذا الهاتف بقياس شاشة هي الأكبر على الاطلاق لهواتف «آيفون» عند 6.7 انشات.



الإطلاق العالمي



‎وبالعودة الى الإطلاق العالمي للهاتف أول من امس من جانب شركة آبل الأميركية، فقد كشفت الشركة أنها أجرت اختبارات 5G مع 100 شركة في 30 منطقة حول العالم، وقال مسؤولو آبل إن اليوم هو بداية حقبة جديدة لأجهزة آيفون، من حيث توافقها مع شبكات الجيل الخامس، والسرعة «الخارقة»، إضافة إلى الخصوصية والأمان.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك إن شبكات الجيل الخامس 5G ستمنح المستخدمين مع آيفون الجديد سرعات أعلى، ووقت استجابة أقل، بالإضافة إلى الخصوصية والأمان، نظرا لأن المستخدم لن يحتاج إلى الاتصال بشبكات (واي-فاي) الأقل أمنا، ويأتي هاتف آيفون 12 الجديد بخمسة ألوان، وهي الأخضر، والأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود مع هيكل من الألومنيوم بحافات مسطحة.



وجاء آيفون 12 بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدسة واسعة بدقة 12MP وبفتحة عدسة 1.6، فيما ستكون الثانية 12MP واسعة جدا بفتحة 2.4 مع مميزات جديدة بتحسينات 27% في الإضاءة المنخفضة، ومن التقنيات التي تم توفيرها في آيفون 12 الجديد الحفاظ على البطارية، وحينما يكون الهاتف ليس بحاجة إلى تقنية 5G فإنه يتحول بشكل مباشر إلى شبكة الـ4G بهدف توفير الطاقة.



وكشفت آبل عن هاتف آيفون 12 برو، والذي يأتي بشاشة 6.1 انشات «Super Retina XDR»، فيما يأتي هاتف برو ماكس بشاشة 6.7 إنشات، ويأتي الهاتف بكاميرا ستوفر تقريب يصل لأربع مرات، فيما ستوفر نسخة برو ماكس 5 مرات تقريب بدون أي خسارة في جودة الصورة.



خصائص جديدة في «آيفون»



٭ لأول مرة ستدعم هواتف «آيفون» تقنية «5G» ما يدعم سرعات فائقة للأجهزة.



٭ معالج الجهاز «A14» أسرع 50% من أي هاتف آخر ويعتمد على تقنيات جديدة.



٭ ستطرح آبل للمرة الأولى «iPhone 12 PRO MAX» بقياس 6.7 بوصات.



٭ عملية الشحن اللاسلكي شهدت تحسينات ليتم تثبيت الشاحن خلف الجهاز مباشرة.