قالت «فيتول وترافيجورا وجانفور»، وهي من كبرى شركات تجارة النفط العالمية، أمس انها تتوقع أن يكون تعافي الطلب على النفط بطيئا بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وتوقعت الشركات ألا تزيد أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل أو ما يزيد على ذلك قبل أكتوبر من العام المقبل.



وأدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث بتلك التصريحات خلال منتدى «إنرجي إنتليجنس».



وقالوا ان الطلب في أوروبا والولايات المتحدة تخطى على الأرجح الذروة لكنهم شهدوا طلبا قويا على النفط وبقية السلع الأولية من الصين التي بدا أن اقتصادها خرج بقوة من تبعات أزمة الجائحة.