قامت سلطة الطيران المدني العراقي (ICAA) بتكليف شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) لتحديث وتشغيل خدمات وعمليات مناولة الركاب في مطار بغداد الدولي.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن «ناس» ستقوم بتوظيف خبراتها ومواردها في مبنى ركاب بابل ومبنى سامراء بالإضافة إلى قاعات الترانزيت الدولية، حيث ستكون شركة ناس مسؤولة عن تجديد وتحديث البنية التحتية والمرافق وتنصيب معدات جديدة وتنفيذ جميع الحلول التقنية المطلوبة في كلا المبنيين.



وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس حسن الحوري «نحن متحمسون للتعاون مع سلطة الطيران المدني العراقي لتطوير وتشغيل خدمات مناولة الركاب في مطار بغداد الدولي، الذي يعتبر البوابة الدولية الرئيسية للعراق وللشرق الأوسط، وهذا التعاون سيكون مفتاحا لتطوير صناعة الطيران العراقي ونمو الاقتصاد المحلي، ونحن ملتزمون بالاستثمار ليس فقط في الموارد المادية والتكنولوجيا ولكن أيضا في توظيف وتدريب الكفاءات المحلية ما يوفر فرص عمل وخيارات وظيفية بديلة للشباب العراقي، حيث إننا نهدف إلى استثمار خبراتنا لتقديم خدمات وبنية تحتية عالمية المستوى في مطار بغداد الدولي من خلال تقديم معايير عالمية بمفهوم محلي»، مشيرا الى أن الشراكة الجديدة ستسهم في تنمية علاقات الجوار والصداقة بين العراق ومحيطه العربي والدولي.



وأضاف: أن كلا المبنيين سيخدمان شركات الطيران الرئيسية التي تشغل رحلات من وإلى البلاد، وستكون شركة ناس المزود الحصري لخدمات مناولة الركاب لجميع الرحلات الدولية.



وأوضح الحوري قائلا «مع إدخال الوباء لعناصر جديدة لتجربة الركاب، فإن طوابير الانتظار الأقصر وعمليات المطار الأسرع امران ضروريان، وبصفتنا شركة رائدة في تقديم خدمات المطارات والطيران فإننا ندرك واجبنا في ضمان السفر الفعال والسهل للمسافرين، حيث ستقدم شركة ناس مجموعة متنوعة من الخدمات مثل أجهزة تسجيل الوصول والصعود الى الطائرة اللاسلكية، وتتبع الأمتعة المفقودة، والاستقبال والمساعدة، وما إلى ذلك لضمان تجربة ركاب أفضل بأعلى مستويات السلامة».



جدير بالذكر ان مطار بغداد الدولي أعيد افتتاحه في شهر يوليو 2020 بعد تعليق الرحلات الجوية لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كوفيد -19 العالمي، وستسهم البنية التحتية والمرافق والتكنولوجيا التي يتم تحديثها بشكل كبير في عمليات شركات الطيران هذه بما في ذلك أنظمة مغادرة الركاب الآلية، وتعزيز السلامة والأمن والإنتاجية والأداء في الوقت المحدد.



كما أن شركة ناس هي واحدة من أسرع مزودي خدمات الطيران نموا في الأسواق الناشئة وهذا الفوز بالعقد الجديد لهو شاهد على استمرار نموها السريع.



ومن خلال تقديم خدمات أرضية لأكثر من 100 زبون من شركات الطيران العالمية وردهات التشغيل في أكثر من 45 مطارا دوليا، فان مجموعة خدمات شركة ناس تشمل أيضا الاستقبال والمساعدة وإدارة الشحن وتقنيات المطارات وعمليات القاعدة الثابتة وإدارة الصالات والتدريب على الطيران وحلول السفر، ومن خلال ارتباطها بمؤسسات رائدة في الصناعة، حيث تتبع شركة ناس معايير الطيران الدولية بشهادات من ممارسات ISO،EMS،RA3 وOHSAS.