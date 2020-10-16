قال أمين عام منظمة أوپيك محمد باركيندو، أمس، إن تحالف أوپيك+ سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر. جاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من يناير من جانب «أوپيك+»، المجموعة التي تضم دول أوپيك وروسيا وحلفاء آخرين. وردا على سؤال بشأن زيادة إنتاج «أوپيك+» المزمعة في 2021، قال: «لا سبب للشعور بالقلق».

وكانت قد أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي. وانخفض مخزون الخام 5.4 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع قدره 2.8 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.2 مليون برميل.



وبحسب أرقام معهد البترول، تراجع استهلاك مصافي التكرير للخام 601 ألف برميل يوميا.