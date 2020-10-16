شريف حمدي



واصلــت البورصـة الكويتية نشاطها الذي تشهده منذ بداية أكتوبر الجاري، والذي يعد استكمالا للنشاط الإيجابي لسوق الأسهم الكويتي منذ سبتمبر الماضي، إلا أن مكاسب الأسبوع المنتهي امس كانت الأقل مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث تعرضت مؤشرات السوق للتراجع الجماعي في آخر 3 جلسات بسبب عمليات بيع شملت الأسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة بهدف جني الأرباح.



وكانت البورصة استهلت تعاملات الأسبوع على مواصلة الارتفاع حتى جلسة الثلاثاء التي شهدت أول تراجع للبورصة خلال أكتوبر الجاري، واستمر التراجع حتى جلسة الختام أمس، ما قلص من المكاسب التي تحققت سواء على مستوى المؤشرات أو المتغيرات، وتترقب البورصة الكويتية العديد من العوامل الإيجابية التي تدفعها لاستئناف النشاط الإيجابي خلال الجلسات المقبلة، وأبرز هذه العوامل ما يلي:



٭ اقتراب تفعيل إدراج بورصة الكويت خلال نوفمبر المقبل ضمن مؤشر MSCI والذي سيضم نحو 19 شركة كويتية في قطاعات متنوعة وهو ما سيترتب عليه جلب تدفقات أجنبية مليارية، حيث توقعت «هيرمس» دخول أموال أجنبية قيمتها 900 مليون دولار خلال الـ 7 أسابيع المقبلة، تليها تدفقات بـ 2.8 مليار دولار أخرى في نهاية نوفمبر.



٭ استمرار قدرة البورصة الكويتية على إضافة شركات جديدة مثل شمال الزور وبورصة الكويت، فضلا عن صندوق بيتك كابيتال ريت، حيث وافقت هيئة أسواق المال مبدئيا على إدراج أسهم شركة لاند المتحدة العقارية في السوق الرئيسي، وهذه الإدراجات المتتالية تعزز ثقة المستثمرين بالسوق الكويتية.



٭ ترقب إفصاحات الربع الثالث للبنوك والشركات وسط تفاؤل بالنتائج المالية لهذه الفترة بعد تراجع الأداء في النصف الأول من العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.



ومع بدء مرحلة التقاط الأنفاس، تقلصت المكاسب السوقية بنهاية الأسبوع إلى 61 مليون دينار بارتفاع 0.2%، لتصل القيمة السوقية إلى 33.29 مليار دينار، وشهدت السيولة المتدفقة للسوق تراجعا 5.6%، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 315 مليون دينار، بمتوسط يومي 63 مليون دينار تراجعا من 334 مليون دينار، بمتوسط يومي 67 مليون دينار الأسبوع الماضي.



في المقابل، ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية إلى نحو ملياري سهم ارتفاعا من 1.9 مليار سهم الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% محققا 5 نقاط ليصل إلى 6377 نقطة، وذلك من 6372 نقطة الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.5% بإضافة 23 نقطة للمكاسب السابقة لصل إلى 4457 نقطة وذلك من 4434 نقطة الأسبوع الفائت.



٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بإضافة 11 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 5735 نقطة من 5724 نقطة.