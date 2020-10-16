أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (إيفا) عن قيامها، الأربعاء الماضي، بسداد 3 ملايين دينار، كدفعة أولى من قرض بقيمة إجمالية تبلغ 24.98 مليون دينار.



وقالت «إيفا»، في افصاح على موقع البورصة أمس، إنه بعد إتمام سداد مبلغ التسوية المتفق عليه والمتوقع في الربع الرابع من العام الحالي، سينتج عنه خصما/أرباحا تبلغ 18.98 مليون دينار حسب العقد الموقع، وعليه سينعكس الأثر المالي بالربع الرابع من 2020. وأعلنت «إيفا» في منتصف سبتمبر الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع أحد البنوك على تسوية قرض بقيمة 24.98 مليون دينار عدا الفوائد المستحقة بعد تاريخ 30 مايو 2019.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بسداد مبلغ قدره 6 ملايين دينار كتسوية لكامل قيمة القرض على دفعتين. الأولى تتضمن سداد مبلغ 3 ملايين دينار خلال أسبوعين من تاريخ 15 سبتمبر 2020، بينما تشمل الدفعة الثانية سداد مبلغ 3 ملايين دينار في شهر ديسمبر المقبل.