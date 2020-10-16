وافقت الهيئة الموحدة لحملة سندات شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بقيمة 25 مليون دينار على تمديد تاريخ استحقاق السندات لمدة عامين، ليصبح استحقاقها في 20 أكتوبر 2022.



وقالت «يونيكاب» في بيان على موقع البورصة أمس، إن اجتماع الهيئة انعقد أمس وأقر الإبقاء على الفائدة للشريحة ذات الفائدة المتغيرة بقيمة 15 مليون دينار تعادل سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، كما أقرت الهيئة الموحدة لحملة السندات الإبقاء أيضا على سعر الفائدة للشريحة ذات الفائدة الثابتة بقيمة 10 ملايين دينار عند نسبة 2%، مع بقاء جميع الشروط الأخرى.



وكان من المقرر أن تستحق السندات في 20 أكتوبر 2020، ليتم تأجيل الاستحقاق عامين آخرين، وذلك بعد أن وافقت الهيئة أمس على التمديد باعتماد نسبة الحضور البالغة 94.451% من حملة السندات.