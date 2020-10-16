انخفض الذهب خلال تعاملات أمس وقبع دون 1900 دولار وهو مستوى نفسي مهم، إذ تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة بعد أن حطم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الآمال في حزمة تحفيز جديدة قبل الانتخابات الرئاسية.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1897.47 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع 1.2% الأربعاء.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1901.50 دولار للأوقية.



وارتفع الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة 25% منذ بداية العام في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف أثر الضربة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 24.13 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 859.51 دولارا، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 2353.52 دولارا.