قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس، إن المخاطر التي تهدد الجدارة الائتمانية للحكومات مازالت شديدة لكنها تراجعت قليلا عن مستوياتها إبان ذروة أزمة «كوفيد ـ 19» في الفترة بين مارس ومايو.



وأضافت الوكالة أن معدل تحول «نظراتها المستقبلية السلبية»، وهي تحذير فعلي من خفض التصنيف، إلى عمليات خفض فعلية للتصنيف سيكون على الأرجح أقل من المتوسط الطبيعي البالغ 63%.



وأضافت: «نعتقد أن معدل التحول للنظرات المستقبلية السلبية المرتبطة بكورونا سيكون أقل على الأرجح. ويتسق هذا مع تجربة ما بعد الأزمة المالية العالمية حين انخفض إلى 54%».