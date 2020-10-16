أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن الظروف السياسية الحالية من انتهاء مجلس الأمة والانتخابات المرتقبة للمجلس والتشكيل الحكومي الجديد حالت دون مضى القطاع النفطي قدما في نشر اعلانات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك حرصا من الادارة التنفيذية في «البترول» على عدم الزج بالقطاع النفطي في أي تكسب سياسي أو توجيه أي اتهامات لاحقا حول إجراءات التوظيف والاختبارات.

وقالت المصادر إن القطاع النفطي كان يترقب الكشف عن إعلان توظيف المهندسين حديثي التخرج خلال الفترة الحالية إلا أن الوضع الراهن حال دون تحقيق ذلك.

وتوقعت المصادر أن تعود عجلة التوظيف للدوران في القطاع النفطي سواء لحديثي التخرج أو ذوي الخبرة مع حلول العام المقبل.