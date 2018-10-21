«من الواضح أن نزاعهما حول كلبهما هو الجزء الأكثر مرارة في معركة طلاقهما»

تعليق لأصدقاء مذيع التلفزيون البريطاني آنت ماكبارتلين، بعدما أكد انه لن يتخلى عن كلبه لأنه ساعده في التخلص من الإدمان على الشراب والمخدرات، بينما عرضت عليه زوجته ليزا التخلي عن ثروتها له مقابل السماح لها بالاحتفاظ بالكلب.