twitter facebook whatsapp viber telegram email افراح العرافه الأحد 2018/10/21 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 758 A+ A- النائب عسكر العنزي يتوسط والد المعرس الزميل بداح العنزي وخاله خلف خالد نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري والعضو د.عبدالسلام الرندي وجاسم الرندي يقدمون التهنئةالمعرس طلال بداح العنزي مهلهل الخالد مهنئا المعرس ووالدهتهنئة من عبدالله المطوطحماجد ونايف السمره واخوانهرئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي مباركا للمعرس ووالده وعمه خالد العرافةتهنئة من نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومستشار الإدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمنعضو المجلس البلدي د.حسن كمال والزميل حسين الرمضان يباركانخضير العنزي يقدم التهنئةالنائب السابق محمد طنا مهنئا عضو المجلس البلدي أحمد هديان العنزي مباركاعدنان الرسلاني مهنئاساكت السعيدي وحجب العنزي يهنئانتهنئة من النائب شعيب المويزريد. محمد الهيفي مهنئاالمعرس يتوسط أصدقاءه المهنئينضيف الله القحص ومحمد العيد ونايف العنزي يهنئون المعرسد.عويد المشعان وطلال القحص وعوض العنزيعمر الدميثه وعضو المجلس البلدي م.حمود العنزي وناصر العنزي وخالد العنزي وساير العنزي يهنئونحمد المطوطح مباركاالمعرس طلال العنزي يتوسط د. سعود الظفيري وصقر العنزي احتفل الزميل بداح العنزي بزفاف نجله طلال بحضور عدد من النواب وأعضاء المجلس البلدي والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة بهذه المناسبة السعيدة.