انطلاقا من الحرص على إقامة الفعاليات المختلفة التي تساهم في زيادة التفاعل مع الزوار وجعل تجربة التسوق أكثر متعة ورفاهية، أقام الأفنيوز مسابقة «الأفنيوز لايف» كتجربة جديدة من نوعها لتضيف المرح والتشويق على الزوار، والتي تضمنت طرح العديد من الأسئلة المتعلقة بالأفنيوز ومحلاته خلال بث حي تم عرضه على حساب الانستغرام الخاص بالأفنيوز، حيث شارك متابعو حساب الأفنيوز فرحة وحماس الزوار الذين تمت استضافتهم في الـ «لايف».



ووسط الالتزام بالإجراءات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي، انطلق البث الحي من استوديو «الأفنيوز لايف» في منطقة غراند بلازا حيث كان يعرض أيام الخميس، الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين من شهر سبتمبر.



وحصل الرابحون من الزوار على العديد من الجوائز القيمة المقدمة من مختلف المحلات في الأفنيوز، حيث بلغ عدد الجوائز المقدمة ما يقارب من 250 جائزة، بالإضافة إلى 7 جوائز كبرى تضمنت 4 كوبونات شراء بقيمة إجمالية تصل إلى 1000 دينار من يوسك، وإقامة ليلتين مع إفطار لشخصين في فندق هيلتون جاردن إن ـ الأفنيوز الكويت، وكوبون شراء بقيمة 200 دينار من مايكل كورس و200 دينار من كارل لاغرفيلد.



وأوضحت إدارة الأفنيوز أن مسابقة «الأفنيوز لايف» لاقت ترحيبا وإقبالا، وشهدت تفاعلا كبيرا من الزوار الذين افتقدوا مثل هذا النوع من الفعاليات التي توقفت بسبب جائحة كورونا، حيث تأتي هذه الفعالية ضمن الأنشطة والبرامج الترفيهية والتي يحرص الأفنيوز دوما على تنظيمها، باعتباره أحد أكبر وجهات التسوق والترفيه، وهذا ما يجعل الأفنيوز الوجهة التسويقية والسياحية الأولى المفضلة.



وصرحت إدارة الأفنيوز: «نحن سعداء بما لمسناه من تفاعل وإقبال من قبل الزوار مع هذه المسابقة، فنحن حريصون على أن يقضي كل الزائرين أمتع الأوقات خلال تواجدهم في الأفنيوز»، وأضافت «نحرص دوما على تنظيم الأنشطة والفعاليات على مدار العام تلبية لإحتياجات ورغبات زوارنا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق الإرشادات الصحية».