ندى أبو نصر



أعربت نائب رئيس مركز «ضوى إليادة» التطوعي وفاء البكر عن سعادتها بالتعاون مع نادي «اسباير زون» التثقيفي للاطفال وذلك من خلال رحلة تثقيفية في جمعية المرشدات الكويتية بعنوان «حمامة السلام»، مؤكدة ان ذلك يهدف لخلق شراكة مجتمعية بين فريقين لتبادل الافكار وتلاقي الاهداف والرؤى عبر ورش وفعاليات تصقل وتعزز المهارات المجتمعية والحياتية والصحية والنفسية للأطفال.



وأوضحت البكر خلال الرحلة ان ذلك ليس التعاون الاول بين المركز و«اسباير زون» وسيكون لدينا مشاركات اخرى ومتكررة مع النادي والهدف من الفعالية تعزيز الانتماء وحب الوطن ونشر المحبة والسلام بين الاطفال، مشيرة الى ان «ضوى إليادة» مركز أسسه مجموعة من التربويين المتقاعدين يهتم بالموروث الكويتي وخاصة لدى الطفل والعمل على ان تكون لهم أنشطة مجتمعية لأنهم يملكون طاقات تفوق الشباب، واذا عودناهم منذ الصغر على الاهتمام بالانشطة والتطوع والانتماء إلى هذا الوطن فإنهم يشبون على ذلك، ناصحة أولياء الأمور بضرورة اختيار افضل الاماكن التي تجعل الابناء فاعلين ومؤثرين في المجتمع.



بدورها، قالت صاحبة نادي «اسباير زون» التثقيفي طيبة الرويح ان هذا النشاط يأتي مشاركة من مركز «ضوى إليادة»، من خلال رحلة تثقيفية بعنوان «حمامة السلام» تدمج الثقافة مع الترفية وتحدثنا من خلال هذه الرحلة عن دولة فلسطين والمسجد الاقصى كما تخللها العديد من الانشطة الفنية التي تعزز لدى الطفل الابداع الفكري، واخترنا فلسطين والمسجد الاقصى لنعرف الاطفال على ذلك المسجد وقبة الصخرة وهذه مسؤولية مجتمعية ومن الضروري ان يكونوا اطفالنا ملمين بهذه المعلومات القيمة.



وذكرت الرويح ان أعمار الاطفال المشاركين في الرحلة تتراوح بين 4 الى 11 عاما، وفي الورشة التثقيفية الخاصة بفلسطين سيشارك الاطفال فوق 7 سنوات أما من عمر 4 الى 6 سنوات سيكون لهم أنشطة خاصة تناسب أعمارهم، مبينة ان النادي سينظم كل يوم اربعاء رحلات ذات طابع تثقيفي وترفيهي، كما ان الرحلة خلال الاسبوع القادم ستكون في مركز عبدالله السالم الثقافي وهي عبارة عن ورشة في متحف جسم الانسان وعالم الديناصور وغيرها من الأمور التي تجمع بين الجانب التثقيفي والترفيهي، ونسعى من خلال تلك الرحلات لغرس العديد من القيم لدى الاطفال كالاحترام والتعاون وتحمل المسؤولية وبناء شخصية الطفل بالشكل الصحيح.



وتابعت: سيكون للنادي قريبا تعاون مع نادي القادسية وسيتخلل البرنامج ورش لتعليم لغة الاشارة وعرض خاص للتراث الكويتي بطريقة مبتكرة، ومع مع اقتراب عودة الدراسة سنقوم بطرح العديد من القصص والورش حول التنمر.



من جانبه، قال عبدالله بو حسن من شركة القمم للالعاب التربوية والتعليمية: بالتعاون مع نادي «اسباير زون» للاطفال اقمنا فعالية جميلة لتمنية القدارات العقلية والفكرية للابناء، وقدمنا لهم العديد من الالعاب ومنها لعبة منجم الذهب التي تساعدهم على كسر حاجز الخجل وتنمية قدراتهم العقلية والفكرية.