تواصل مجموعة RM 07-01 من ساعات ريتشارد ميل النسائية إحداث ضجة لافتة مع كل اصدارة جديدة من هذه المجموعة الأيقونية الأنثوية الفريدة التي تُبدعها دار الساعات الفاخرة، التي طرحت ثلاثة طرز جديدة في إصدار محدود، جاءت مصنوعة من السيراميك المتقدم تقنيا ومزدانة بموانئ من مواد متعددة ونقوش بنمط «غيلوشيه» الزخرفي البهيج، في أسلوب لا يقبل المساومة على نواحي الجمال والأداء، ولطالما صممت مجموعة RM 07-01 وفق أعلى مستويات الصناعة الميكانيكية، وأعلى معايير الهندسة في نظم الحركة، وأرقى التشطيبات الزخرفية.



وتتميز الطرز الثلاثة في مجموعة RM 07-01 كلرد سيراميكس الجديدة بألوانها المختلفة والعناصر الزخرفية الرسومية على موانئها، وتأتي بإصدار محدود بـ 50 ساعة لكل طراز، RM 07-01 Pastel Blue وRM 07-01 Pastel Pink وRM 07-01 Pastel Lavender، والتي تعد صورا من بهجة الصيف، مؤطرة في هياكل من السيراميك وتشغلها منظومات حركة قائمة على كاليبر CRMA2 الأوتوماتيكي الذي طورته ريتشارد ميل.

وقد جُمعت لويحات الميناء المركزية المجزأة من قطع السيراميك والمطاط المنقوش هندسيا، بأسلوب «غيلوشيه» الزخرفي اليدوي الذي يعد الأول من نوعه لدى ريتشارد ميل.



ويعد «غيلوشيه» Guilloche حرفة زخرفية ترجع أصولها إلى القرن السادس عشر، ويتكون ميناء الساعة في أكثر أشكاله أصالة من خطوط فردية مكررة تتقاطع وتتداخل لإنشاء رسم زخرفي يُنقش على الميناء بمخرطة يدوية.

يذكر أن ممارسي هذا الفن، الذين يُطلق عليه اسم «خبراء الغيلوشيه»، قد يواصلون التدريب لعقود قبل أن يعتبروا أساتذة في هذه الحرفة المعقدة.



وكانت مديرة الإبداع والتطوير في ريتشارد ميل، سيسيل غينات، قررت اعتماد أسلوب «غيلوشيه»، الذي يُشاهد اليوم في الساعات الكلاسيكية، وإدخاله في ساعات ريتشارد ميل، ولكن بطريقة جديدة وفريدة من نوعها، لذلك، طُبق هذا الأسلوب الزخرفي العريق، الذي يعود الى قرون خلت، في طرز ريتشارد ميل RM 07-01 الخزفية الملونة، وذلك بطرق ابداعية تُظهر قدرة العلامة على الاتيان بأفكار إبداعية تحدث ثورة في المفاهيم الراسخة.



ويشكل عنصر الميناء المصنوع من الذهب الأحمر المطلي بالروديوم، والواقع في وسط كل ساعة من ساعات RM 07-01، جزءا من نمط أكبر يتألف من نموذج بعضه زخرفي نباتي مكون من ستة أضلاع، وبعضه شعاعي شمسي، وبعضه من فن حقبة الـ «آرت ديكو»، لكنه جميعه من إبداع ريتشارد ميل، وتنسجم الخطوط الزخرفية بمهارة مع علامات الساعة العائمة على الحافة المصنوعة من التيتانيوم والمعالجة بالنفث الدقيق، وتحيط عناصر هندسية أخرى من السيراميك والمطاط بالجزء المزين بخطوط «غيلوشيه» لتعزز فكرة الحداثة الممزوجة بالتقاليد، وتكمل الهيكل الخزفي، والأحزمة المطاطية ثنائية اللون تكملة مثالية.



وتأتي ساعات مجموعة RM 07-01 كلدر سيراميكس بتشكيلة من ثلاثة ألوان: سيراميك TZP باللون الزهري وبحزام من المطاط باللون الليلكي المزرق، وسيراميك TZP بلون الخزامى من المطاط باللونين المرجاني والبرتقالي المحمر، وسيراميك TZP أزرق بحزام من المطاط باللونين الأخضر الزيتوني والأزرق المائي.



وعملت غينات وفريقها، عند اتخاذ القرار بشأن تنوع الألوان والملمس في هذه الطرز الجديدة، على إصدارات متعددة قبل الوصول الى التكوينات النهائية، وتقول المصممة الابداعية بهذا الشأن: «ألهمتني الهندسة المعمارية المستلهمة من حقبة الـ «آرت ديكو» التي يمكن للمرء أن يراها في ميامي، والتي تضج بألوان الباستيل والأنماط الجريئة المميزة القادرة على نقل مثل المظهر الحماسي والأسلوب الرائع».



وجاء استخدام السيراميك TZP الملون الجديد في أوسع مجموعة من ساعات RM 07-01، ليبعث بالبهجة وينبض بالحيوية، ولكنه يرتكز كذلك على أداء الاستثناء لهذا السيراميك بوصفه مادة هيكلية تتميز بالخفة والمتانة وبكونها مضادة للحساسية ومقاومة للخدش، وذلك بفضل تركيبتها المكونة من الزركونيا (أكسيد الزركونيوم) وعملية تصنيعها القائمة على ما يُعرف بالتلبيد أو التصليد الحراري.

ويتوافق هذا المستوى من الأداء توافقا تاما مع الكاليبر CRMA2 الأوتوماتيكي الذي طورته ريتشارد ميل، والمصنوع من التيتانيوم المعالج بالنفث الدقيق والمطلي بطريقة البلازما الكهربائية، والذي يستمد قوته من دوار (روتور) متغير هندسيا مصنوع من الذهب الأحمر 5N يحافظ على التعبئة المثلى للساعة دائما.