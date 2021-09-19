اختتم البنك الأهلي المتحد برنامجه التدريبي الصيفي لطلاب «لوياك» لعام 2021 والذي يقام سنويا في المبنى الرئيسي للبنك، ويتضمن مجموعة من الدورات التدريبية والتعليمية المتخصصة في إطار سياسة البنك الرامية إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز خبراتهم بمجالات العمل المصرفي.

وبهذه المناسبة، أفاد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد، نقيب أمين: تربطنا علاقة تعاون وثيقة مع مؤسسة لوياك، وفي هذا الإطار قمنا بتنظيم برنامج تدريب صيفي لطلاب لوياك، وتم تصميم برنامج تدريبي مكثف لهم، ليساعدهم على اكتساب التجربة العملية من خلال الانخراط في البيئة الفعلية للعمل المصرفي والتعرف على آلية العمل ضمن أقسام البنك المختلفة.

وفي نهاية البرنامج قمنا بمنح شهادات تقدير للطلاب الذين أظهروا التزامهم ورغبتهم في التعلم والعمل خلال فترة التدريب.

وأكد أمين أن برامج التدريب الصيفية لها أهمية كبرى، حيث تساعد على بلورة الجانب النظري الذي يتم تدريسه في الجامعات من خلال الممارسة والتدريب العملي، بما يمكن الطلبة من التعرف على طبيعة العمل في القطاع المصرفي والمالي بشكل أفضل.

وأضاف نقيب: نحرص في البنك الأهلي المتحد على دعم الشباب بكل السبل، وذلك في إطار خطة التدريب المتكاملة التي وضعها البنك والتي تعنى بتدريب الكوادر الوطنية الشابة، وإعدادهم لشغل الوظائف التخصصية في العمل المصرفي، كما يهدف البنك من خلال دوره البارز في تقديم البرامج التدريبية المتميزة للشباب إلى المحافظة على مكانته كصرح مصرفي متميز استطاع أن يخرج العديد من الكوادر المصرفية الرائدة على مدار سنوات عمله منذ تأسيسه.