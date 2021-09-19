حنان عبد المعبود



أطلقت «إيكيا» مهرجانها العالمي الأول «IKEA Festival» والذي يقام على موقع ikea.com/ festival وفي معارض إيكيا حول العالم.



وقد احتفلت «إيكيا» الكويت بانطلاق المهرجان بحضور إعلامي، وبهذه المناسبة ألقى مدير التسويق محمد جلول كلمة أكد خلالها أن المهرجان يتضمن جولات في عدد من المنازل والغرف بأكثر من 100 منزل في أكثر من 50 سوق عمل حول أنحاء العالم، يتشارك الناس تجربتهم الشخصية في منازلهم وعلاقتهم به.



وذكر جلول أنه ستجري مناقشات في غرف افتراضية تتناول موضوعات الساعة وأخبار «إيكيا» لنتشارك التجارب المختلفة، وسيشاهد الزوار فنانين يؤدون حفلات موسيقية خاصة من منازلهم واستوديوهاتهم، وسيكون بإمكانهم مشاركة مشغلي الموسيقى، «دي. جي»، في اختيار المقطوعات، مضيفا أن عشاق التصميم الداخلي مدعوون من خلال الأبواب التي ستفتح أمامهم على بلدان مختلفة حول العالم لمشاهدة ومعرفة كيف يعمل المصممون المتعاونون مع إيكيا - الحاليون والسابقون- وكيف يبتكرون مساحاتهم الفريدة ما يمدهم بالإلهام بإعادة تصميم منازلهم.



وزاد أنه بالإضافة إلى هذا فإنه يمكن لزوار مهرجان «إيكيا» تجربة المشاركة بمسابقة طبخ، وزيارات منزلية، وتحديات أخرى. وستتم مشاركة وصفات صحية وصديقة للبيئة.

وإجراء مناقشات حول طاولة المطبخ تتناول موضوعات الساعة مثل الاستدارة، الهواء، اللعب والمساحات. وكذلك هواة الألعاب بإمكانهم الانضمام إلى الزيارات المنزلية والإطلاع على مجموعة ألعاب ايكيا الجديدة.



وقام فريق العمل في إيكيا باصطحاب الإعلاميين في جولة للاطلاع على «غرف المهرجان»، كما أطلق عليها، حيث الأفكار الجديدة على أرض الواقع، وصاحبهم مسؤول التواصل الاجتماعي في ايكيا سعد المعيلي، والذي قال إن «المنزل في أي مكان هو ببساطة المكان الذي تألفه ويمنحك الإحساس بأنك في المنزل، وفي المهرجان سيكون هناك فنانون مثل MØ وكانيس Kanis ونيكي Niki وماسيكو Masego سيتحدثون ويشرحون عن مدنهم وأحيائهم ومجتمعاتهم وسيشركون الجميع بما يقدمونه.



ولفت إلى أن المهرجان يتميز بأفكار عن الحفلات المنزلية والاستمتاع بالحفلات الموسيقية مباشرة من المسرح الأكثر خصوصية وحميمية حول العالم وهو المنزل، بالإضافة إلى هذا، فإن إيكيا دعت جمهورها إلى الاستماع إلى مجموعة «ماراثونية» مختارة من نوادي الموسيقى، مباشرة من منازل عدد من أشهر مشغلي الموسيقى المسجلة «دي. جي»، أمثال كايترانادا ولوريان جيمس وزولي.



وفي جانب المطبخ، أشار إلى أن الطبخ المنزلي نال حظ، وافر، من المهرجان، حيث فتح الباب أمام المطابخ ذات الرائحة اللذيذة في جميع أنحاء العالم، وأتاح المجال للانضمام إلى الطهاة المشاركين في المهرجان، أمثال باستا كوين وبولسفينسون، لمشاهدتهم وهم يطبخون المأكولات المفضلة ذات النكهات التقليدية القديمة والجديدة.



وأشار إلى أن المهرجان يتضمن تجارب عدة للجمهور منها تجربة إعادة تصميم وتجديد المنزل، بالإضافة إلى الانضمام إلى جولات داخل بيوت المشاهير، وزيارات افتراضية عبر موقع إيكيا الإلكتروني للغرف المعروضة في معرض ايكيا، وكذلك لمتحف ايكيا، ما سيتيح للعملاء ولزوار المهرجان تجربة فريدة في التعرف على التاريخ المتنوع لهذه العلامة التجارية.



ويتضمن المهرجان أفكارا وإرشادات حول ابتكار أفضل سبل للتخزين، والحصول على مطبخ أكثر ملاءمة للطهي، إضافة إلى اكسسوارات مرحة ونابضة بالحياة.



أما الأشخاص الذين تود الذهاب معهم للتسوق للحصول على أفكار جديدة بخصوص منزلك، فهم هنا موظفو ايكيا ستجدهم بانتظارك لتنضم إليهم وتقضي معهم يوما كاملا في التسوق في معرض ايكيا.



ويمكنك الانضمام إلى دردشة حول كل ما يشكل تفاصيل حياتنا اليومية داخل المنزل، من أفراح وإحباطات.

زملاء العمل في إيكيا سيلتقون مع شخصيات أمثال راكبة الأمواج كاسيا ميدور، ورائد الفضاء كريستر فوغليسانغ والمغامرة ريتا شلوماسكي.