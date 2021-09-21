خيم صوت موحش طوال العامين الماضيين في ضواحي لومان الفرنسية، حيث يعرف أي شخص مُطلّع على أشهر سباقات السيارات التاريخية في العالم، أن البلدة بأكملها تهتز في الثاني من يوليو سنويا على وقع هدير المحركات في الحلبة الملتهبة، وأصوات المدرجات المشتعلة بالحماس، لكن السباق الأسطوري «لو مان كلاسيك» Le Mans Classic سيعود في العام 2022، ولن تقتصر عودته على العام المقبل، وإنما سيقام استثنائيا في العام الذي يليه أيضا 2023، احتفالا بالمئوية الأولى للسباق على حلبة لو مان 24 ساعة.



وفي ضوء رمزية «لومان كلاسيك» واحتفالا بهذا السباق التاريخي الشهير، ابتكرت «ريتشارد ميل» طراز ساعة من إصدار محدود من 150 قطعة: RM 029 أوتوماتيك لومان كلاسيك، وسوف يميز محبو «لومان» التركيبة الأيقونية باللونين الاخضر والابيض في هذا الطراز الجميل، الذي يعد الثامن ضمن الطرز التي تخصصها علامة الساعات الفاخرة لهذا السباق، بعد أن أصبحت منذ نشأتها في العام 2002 شريكا له، وعادة ما تشارك 700 سيارة سباق تاريخية في المنافسات التي تجرى على حلبة بوجاتي الأسطورية، في حين تحضر الى المناطق المجاورة والمخصصة للنادي 8500 سيارة أخرى ليعيش أصحابها أجواء البهجة والإثارة، ومن المرجح أن تحطم أعداد الجماهير المنتظر أن تحضر الحدث المرتقب في العام المقبل الرقم القياسي البالغ 135 ألف متفرج الذي كان حاضرا في آخر مرة في العام 2018.



وصُنع الهيكل المركزي لهذا الإصدار المحدود الجديد للساعة RM 029 أوتوماتيك لومان كلاسيك من كتلة صلبة من الكوارتز الابيض ®TPT، بأبعاد تبلغ: 40.10×48.15×13.10، مع إطارين أمامي وخلفي من الكوارتز الأخضر ®TPT، يتميز الإطار الأمامي بخطي Le Mans المزدوجين المميزين، اللذين صنعا من قطع منفصلة من الكوارتز الأبيض ®TPT وتم تركيبهما في الإطار الأخضر عند موضعي الساعة 12 و6، وبطريقة هي الأولى من نوعها للعلامة التجارية، ويُبرز الحزام الأبيض الرياضي المصنوع من المطاط، حيوية مزيج الألوان الكلاسيكي هذا، ويضمن الحزام راحة ممتازة عند ارتداء الساعة على المدى الطويل.



هذا، ويشتمل الكاليبر المهيكل RMAS7 على نافذة ضخمة للتاريخ مثبتة عند الساعة 4، ونظام دوار (روتور) فريد متغير هندسيا يحرك مخزنين لتعبئة الطاقة يشكلان قلب الساعة الجديدة، ويعتبر العداد المفصل بدقة والمؤلف من 24 ساعة، والكائن عند موضع الساعة 2، تكريما لرمزية الحدث ومئات السيارات والسائقين الذين يتنافسون على مدار 24 ساعة، بدءا من الساعة 4 مساء (يُشار إليها في الساعة بسهم أزرق اللون).

هذه النسخة المحدودة تعيد المشجعين والسائقين الى مكانهم الطبيعي، حلبة السباق، حيث العلم الأبيض والأسود بانتظار عبور المتسابقين على خط النهاية في الوقت المناسب.