أطلقت مجموعة الطرف الأغر مبادرة جديدة بعنوان «اتس كويتي» لدعم المواهب المحلية في الكويت المختصة في فن صناعة المجوهرات.

تفخر المجموعة بالإعلان عن تعاونها مع العلامات التجارية المحلية، وتوسع نطاق عملها ومفاهيمها لتشمل حاليا مصممي المجوهرات الكويتيين الناشئين.



أخذت المجموعة قرارا بدعم الأعمال المحلية الناشئة، لتقدم لها منصة لعرض إبداعاتها، لإظهار مهاراتها، وهي فرصة لتروي قصتها.

تهدف مجموعة الطرف الأغر المهتمة بمستقبل المجتمع، إلى إحداث فرق من خلال تنفيذ المشروع - عبر تقديم المساعدة للعلامات التجارية المملوكة محليا لتسليط الضوء على تصاميمها، ومشجعة رواد الأعمال الطموحين على تحسين حرفتهم وداعمة لتنمية أعمالهم.



إن العلامات التجارية للمجوهرات الكويتية مثل «ذا كارتس» و«ذهبة للمجوهرات» و«انتصارس» تمثل قيم المجتمع، كذلك تجسد أحلامه وطموحاته - تعتبر هذه المواهب المحلية جزءا لا يتجزأ من الصناعة، ومن صميم تجارة الصناعة اليدوية والبراعة والحرفية في فن المجوهرات. تتوافر «ذا كارتس» و«ذهبة للمجوهرات» و«انتصارس» أينما تعرض الطرف الأغر إبداعاتها في أرجاء الكويت.



ويقول الشريك المدير لمجموعة الطرف الأغر عامر الأنصاري: «نؤمن بدعم المواهب المحلية - الموجودة بوفرة في الكويت.

ونحن نفتخر بشراكتنا مع العلامات التجارية الكويتية وصانعي قطع المجوهرات الاستثنائية، ونفتخر بالمساعدة في تنمية مجتمعنا الفني».



ذا كارتس



مستوحاة من جمال الزهور والألوان الفاتنة للطبيعة الأم، دخلت العلامة التجارية الكويتية ذا كارتس عالم الفخامة والمجوهرات بتصاميم معاصرة وزخارف نباتية لا يتوقف سحرها.



تتم تصاميم ذا كارتس من الذهب بعيار 18 قيراطا لترمز إلى الأنوثة، وتتمحور تصاميمها حول المنحنيات والطبقات والبراعم والألوان الأخاذة للزهور، يظهر ذلك في جميع إبداعاتها. تعرض ذا كارتس تصاميمها من خلال مجموعتين رئيسيتين تظهران الحرفية العالية والأناقة الدقيقة للمجوهرات المعاصرة اليومية.



تجدون ذا كارتس عند الطرف الأغر في مول 360 وبالطبع على الموقع



www.itsluxury.com.



ذهبة للمجوهرات



تأسست علامة المجوهرات الراقية ذهبة في الكويت عام 2011 على يد المهندسة المعمارية والفنانة أبرار الإبراهيم، متأثرة بالهندسة والأدب والطبيعة والسفر، تعتبر ذهبة خلاصة رحلة اكتشاف واستكشاف في عالم الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.



تنتج التصاميم بكميات محدودة، لرفع قيمة الأحجار الكريمة الفريدة وأشكال وقطع الماس غير المألوفة، التي تظهر حس القوة والجرأة والمغامرة.

تتميز ذهبة بالتصاميم الفردية لزبائنها التي تعكس ذات شخصيتهم وتعبر عن فرادتهم. وتخبر كل قطعة مجوهرات قصة تصميم يحق له أن يحتفى به.



انتصارس



ان تحبي نفسك أولا هي الخطوة الأولى لكي تحبي العالم اجمع ويحبك هو بدوره، ولهذا فالحب هو الدافع الأقوى لمجوهرات انتصارس، وهو مصدر إلهامها.

إنها علامة تجارية فاتنة، أسستها الشيخة انتصار الصباح ثقة منها بأن المجوهرات ليست للزينة فقط بل يجب ان تكون جناحاك ودرعك الصلب وصديقتك المفضلة ايضا.



ولهذا، تستخدم انتصارس قوة الكلمات على مجوهراتها لتدعم وتقوى مرتديها كل يوم بالإيجابية والتفاؤل، بناء على ما أثبته العالم الياباني «الدكتور ماسارو إيموتو» بأن الكلمات محكية او مقروءة الجميلة لها تأثير إيجابي وحاسم علينا وعلى حياتنا اليومية.



تصنع مجوهرات انتصارس من قبل أرقى الحرفيين في إيطاليا، وهي مزيج رائع من الكلمات القوية في خط عربي، مع ماس من مصادر خلوقة، وطبقة تضج بالحياة من الذهب عيار 18 قيراطا.



كل حجر كريم مغروس، مسبوك بالذهب - يعني الحب. ذاك الحب الذي لا يعبر عنه بالكلام، بل بما يختلج في النفس ويعايش.



تجدون انتصارس عند الطرف الأغر في مولات ألما أفنيوز، ألما الحمرا وألما السالمية وبالطبع على الموقع



www.itsluxury.com.