نظراً لتحسن الوضع الوبائي وانخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبموجب القرار الصادر من وزارة الصحة ـ إدارة التراخيص الصحية ـ بالسماح باستئناف جميع الخدمات العلاجية في مختلف تخصصات طب الأسنان في القطاع الطبي الأهلي، بدأت عيادة الميدان باستقبال مرضاها الراغبين في إجراء تنظيف وتبييض الأسنان في جميع مراكزها.

تجدر الإشارة إلى أن عيادة الميدان تحظى بسمعة طيبة في تنظيف وتبييض الأسنان نظرا لامتلاكها كادرا طبيا على درجة عالية من الكفاءة والخبرة إلى جانب التقنيات الكبيرة والتجهيزات الحديثة والإمكانيات الطبية من أطباء وفنيي صحة الفم والأسنان التي تحرص عيادة الميدان على تواجدها لتقدم أعلى درجات الخدمة والعلاجات لمرضاها. تضم عيادة الميدان سبعة مراكز طبية تغطي جميع محافظات الكويت.