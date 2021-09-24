أطلقت لولو هايبر ماركت، أكبر متاجر التجزئة في المنطقة والمصنفة بين أقوى تجار التجزئة في العالم، «مهرجان لولو للطعام 2021» لمدة أسبوع، في جميع منافذها في الكويت.



ويستمر هذا المهرجان من الأربعاء 22 سبتمبر إلى الثلاثاء 28 سبتمبر، وهو احتفال سنوي بأفضل الأطعمة من جميع أنحاء العالم، وقد افتتح الحدث في 22 سبتمبر في فرع لولو هايبر ماركت الفحيحيل، من قبل م.فيصل سعود الحساوي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مع الالتزام الكامل بجميع البروتوكولات الصحية وأفضل الممارسات الخاصة بالوقاية من كوفيد-19.



تميز الافتتاح المتألق للمهرجان بمجموعة من أكشاك الطعام، وكاونترات تذوق عينات الطعام، وأكشاك الطهي الحي، ومحلات البقالة ذات الطراز التقليدي، والديكورات التي أضافت إلى جو مهرجان الطعام.



ويقدم المهرجان الذي يستمر لمدة سبعة أيام للمتسوقين عروضا مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الفئات، بما في ذلك البقالة والأطعمة الطازجة والمجمدة واللحوم والأسماك، بالإضافة إلى المواد غير الغذائية ومنتجات التجميل والإلكترونيات والثلاجات ومكيفات الهواء. كما سيتم تقديم خصومات خاصة على مجموعة كبيرة ومتنوعة من أفضل العلامات التجارية للأطعمة.



وكانت تخفيضات نهاية الموسم عامل جذب خاص خلال مهرجان لولو للطعام 2021، والذي يقدم للمشترين خصومات فائقة تتراوح من 25% إلى 75% على أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات في الأزياء والأحذية وحقائب اليد النسائية وأكسسوارات الأطفال والنظارات، ونظرا للاندفاع نحو المنتجات بهذه الأسعار المخفضة للغاية، فقد تم تمديد تخفيضات نهاية الموسم من 15 سبتمبر إلى 12 أكتوبر، حتى يتمكن المتسوقون من شراء هذه العناصر ذات القيمة الرائعة في أوقات فراغهم.



يعتبر مهرجان لولو للطعام 2021، الذي يحتفل بالأطعمة والمأكولات في جميع أنحاء العالم، رمزا لقيم لولو هايبر ماركت في تزويد المتسوقين بأفضل المنتجات العالمية بأسعار تنافسية بشكل مذهل.