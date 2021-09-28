المطعم يتألف من طابقين ويتسع لاستضافة وخدمة أكثر من 450 شخصاً

الفرع الجديد يتضمن جلسات خارجية وصالة للألعاب وأخرى لأعياد الميلاد

منتصر القدح: نعتز بكوننا جزءاً وعضواً فعالاً في تطوير المجتمع وتنميته

إطلاق حملة فريدة لإشراك رواد الفرع الجديد في تجميل وتشجير الجابرية



ندى أبونصر



في إطار سعيها للوصول إلى أكبر عدد من زبائنها بمنتهى الراحة وتقديم تجربة أكثر تشويقا لهم، احتفلت شركة المعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز الكويت يوم الخميس الماضي بالافتتاح الرسمي لمطعمها الجديد في منطقة الجابرية على الدائري الرابع.



وقد صمم المطعم بمفهوم معماري عصري وحديث وبطابع ماكدونالدز الفريد، مع التركيز بشكل كبير على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية، مثل الشاشات الرقمية وشاشات الطلب الذاتي، وذلك في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمة وتقديم تجربة متطورة وشيقة.

علما أن المطعم يتألف من طابقين ويتسع لاستضافة وخدمة أكثر من 450 شخصا، كما يتضمن جلسات خارجية، وصالة للألعاب وصالة أعياد الميلاد. كذلك يقدم المطعم خدمة السيارات على مدار الساعة، ويتضمن ركنا خاصا لـ «ماك كافيه».



ومن أهم الخصائص التي ينفرد بها المطعم أنه يعد موفرا للطاقة، حيث سيتم تجهيزه بالألواح الشمسية كمصدر بديل للطاقة.



وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، صرح المدير العام لشركة المعوشرجي الغذائية - ماكدونالدز الكويت، منتصر القدح، قائلا: نحن نسعى دائما إلى البقاء على مقربة من زبائننا أينما تواجدوا في الكويت، لنقدم لهم تجربة ماكدونالدز الفريدة والمتجددة دائما بمنتهى السهولة وبالمستوى الذي لطالما عهدوه.

وخلال العام المنصرم، ركزنا بشكل كبير على تنفيذ خطة تطوير وتوسيع استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة مطاعمنا من خلال افتتاح مطاعم جديدة في مواقع حيوية.



وأضاف أن هذا الفرع تحديدا يمتاز بموقعه الاستراتيجي والمميز في أحد أكبر المناطق السكنية والتجارية في الكويت.



وبمناسبة الافتتاح، أطلقت ماكدونالدز حملة فريدة من نوعها تهدف إلى تجميل وتشجير منطقة الجابرية، فعند شراء أي وجبة قيمة بالحجم الكبير في المطعم الجديد، يستطيع زبائن ماكدونالدز اختيار واحدة من بين 3 أنواع من الشجيرات المتوافرة والموجودة على قائمة الطعام - وهي أشجار المجنونة، وكف مريم، وباركوسونيا - والتي ستقوم ماكدونالدز بزراعتها في ممشى الجابرية، بالتعاون مع جمعية الجابرية التعاونية.



وفي تعليقه على الحملة، أضاف القدح: «نحن دائما نعتز بكوننا جزءا من المجتمع الكويتي وعضوا فعالا ومساهما في تطويره وتنميته.

لذا، أردنا أن نقدم فكرة جديدة ومبتكرة، جاءت كجانب من برنامجنا المجتمعي والمرتكز على تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ عليها.



علما أن هذه الحملة مستمرة لمدة عشرة أيام، بدءا من 23 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر، وحصريا في مطعم ماكدونالدز بالجابرية.