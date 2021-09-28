ضمن إطار التعاون المشترك بين معهد الأكاديمية الأسترالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، اختتمت الأكاديمية الأسترالية البرنامج التدريبي «محاور التميز الإداري» والذي عقد عن بُعد من خلال منصة مايكروسوفت تيمز خلال الفترة من 12 حتى 16 سبتمبر 2021 لصالح نخبة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين بمفهوم التميز الإداري وكيفية تهيئة المناخ الإداري المتميز والذي يساعد على تحقيق الأهداف المهنية وزيادة فرص النجاح من أجل الارتقاء بنوعية الأداء وتحقيق التفوق والإبداع الوظيفي.

وتركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على كيفية خلق الدافعية الذاتية عند الأفراد لخلق بيئة عمل متكاملة ومبدعة وتمكينهم من امتلاك مجموعة من مهارات التفوق الإداري التي تساعد على رفع مستوى الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.



ويأتي تنظيم مثل هذه البرامج انطلاقا من التزام الأكاديمية الأسترالية بمسؤولياتها تجاه مختلف الجهات والمؤسسات في الكويت، حيث دأبت الأكاديمية الأسترالية على توفير أبرز الخبراء والمختصين للاستفادة من خبراتهم، وإثراء معارف المشاركين بأبرز المستجدات لمواكبة التحديات والتطورات في سوق العمل.