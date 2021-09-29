تعاونت مجموعة الشايع، الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، مع تيك توك، الوجهة الرائدة في العالم لمقاطع الفيديو القصيرة، لإطلاق «Brand Camp» الدورة الافتراضي الفريدة والمخصصة لفرق التسويق لدى المجموعة.



هدفت الدورة إلى مساعدة فرق التسويق المختلفة لدى مجموعة الشايع لاكتشاف طرق جديدة وأكثر ابتكارا للتواصل مع الزبائن.

فتطبيق تيك توك الذي يتميز بأسلوبه الفريد القائم على المجتمعات التي يتواجد فيها، يتحدى الطرق التقليدية في التسويق ويقدم مجموعة من الوسائل الجديدة التي قد تساعد الشركات في التواصل وتطوير علاقات هادفة وأفضل مع زبائنها.

وقد أصبحت مجموعة الشايع الشريك الإقليمي لتيك توك، ما ساعدها على تطوير وإطلاق محتوى تدريبي عملي لمنصة تيك توك عبر الإنترنت بعنوان «The Hive»، وفي الوقت نفسه دعم جهود الشايع المتمثلة في التطوير المستمر لعلاماتها التجارية ومهارات التسويق الرقمي لفرق التسويق الخاصة بها.



يركز The Hive على الطرق التي يمكن للشركات الاستفادة من خلالها من جانب الإبداع والمصداقية التي يتميز بها تطبيق تيك توك لتجديد الأساليب التقليدية في مجال التسويق.

كما يهدف إلى تزويد المتابعين بالمعلومات عن كيفية تطوير حوار هادف مع الزبائن، الذين بدورهم يشكلون جزءا من مجتمع تيك توك.



أقيم الـ Brand Camp الافتراضي لمجموعة الشايع وتيك توك الأسبوع الماضي، وتم عرض مجموعة من الفيديوهات التعليمية المسجلة مسبقا ضمن جلسات The Hive وعبر Teams وZoom Intro، بالإضافة إلى عقد ورش عمل «أونلاين».

وجمعت الدورة بين فرق العلامات التجارية والموظفين المختصين في مجال التسويق من جميع الأقسام المعنية بالتعامل المباشر مع الزبائن في مجموعة الشايع، في جلسات مخصصة ضمت مختلف إدارات الشايع كالأزياء، والأغذية والمطاعم، والمفروشات والأثاث المنزلي والترفيه والتسلية.

حضر الـ Brand Camp أكثر من 300 موظف وإداري لدى الشايع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.



وفي هذا السياق، قال بول موريس، رئيس إدارة المنصات الإلكترونية لدى مجموعة الشايع: «يقضي زبائننا اليوم معظم أوقاتهم على المنصات الرقمية، ونحن نحرص باستمرار على اكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للتواصل معهم.

لقد بنينا علاقة قوية مع تيك توك، كما عملنا معهم على تقديم بعض الحملات الداعمة لعلاماتنا التجارية.

لقد كان من دواعي سرورنا أن نوسع هذه المعرفة إلى جمهور أكبر من خلال حدث رقمي يجمع جميع فرقنا معا في منصة تفاعلية واحدة».

وتابع: «شراكتنا مع تيك توك مفيدة للطرفين، فقد تمكنت فرقنا من تعلم الكثير عن الوسيلة التي يمكن لمنصة تيك توك أن تفيدنا وتفيد زبائننا، وتمكنت تيك توك من اكتساب المعرفة حول كيفية ارتباط منصتها بالزبائن عبر القطاعات المتعددة للبيع بالتجزئة».



من جهته، قال عارف يحيى رئيس قسم تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان لدى تيك توك لحلول الأعمال العالمية: «نهدف في تيك توك إلى تشجيع العلامات التجارية لإطلاق العنان لإبداعها والتفاعل مع زبائنها عن قرب بوسائل قد لا تتوافر عبر أي منصة أخرى، وذلك لتحقيق أفضل العوائد.

نحن نؤمن أن موظفي وخبراء التسويق هم جزء لا يتجزأ من نظام عملنا وتكمن مهمتنا في مساعدتهم على تحسين حلول التجارة المجتمعية للاستفادة القصوى من حملاتهم التسويقية.

يسعدنا أن نتشارك مع مجموعة رائدة في قطاع التجزئة تعتمد على قنوات الاتصال الموحدة والشاملة مثل الشايع في أول دورة تدريبية Brand Camp ننظمه.

وتهدف هذه الدورة الافتراضية الأولى من نوعها إلى تغيير أسلوب التسويق التقليدي والتواصل بإبداع أكثر مع مجتمعاتنا شديدة التفاعل، وفي الوقت نفسه الحصول على رؤى جديدة وردود فعل مباشرة من التجربة. لا يسعنا الانتظار لرؤية النتائج والحملات الرائعة التي ستجعلها علامات الشايع تنبض بالحياة على منصتنا».