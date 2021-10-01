قال مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري إن اللجة أضافت اللغة الإسبانية لمشروع الحوار المباشر الخاص بتعريف غير المسلمين بالإسلام.



وأشار إلى أن اللغة الإسبانية تحظى بأهمية كبرى لما لها من ثقل نوعي حول العالم، حيث تعتبر اللغة الرابعة من حيث عدد المتحدثين، إذ يتحدث بها أكثر من 600 مليون شخص موزعين على قارات العالم الست، وهذه الأعداد الكبيرة من واجبنا أن نعرفها بحقيقة الإسلام.



وأوضح الدوسري أن مشروع الحوار المباشر أثمر منذ التأسيس في عام 2017 حتى الآن 17.281 مهتديا ومهتدية من أكثر من 117 دولة حول العالم، وتقوم اللجنة بتعليمهم وتوعيتهم وغرس تعاليم الإسلام السمحة في نفوسهم.



وأكد أن اللجنة بحاحة شديدة إلى الدعم المادي ومد يد العون لها من قبل المحسنين لمواصلة جهودها الدعوية خاصة أن اللجنة تشهد يوميا حالات إشهار إسلام من شتى دول العالم.



وأوضح أنه يمكن التبرع ودعم مشروع الحوار المباشر من خلال زيارة رابط اللجنة Www.donate.edc.org.kw أو عن طريق الاتصال على الخط الساخن للجنة 9728804 أو مركز الاتصال 1800082، مبينا أن قيمة كفالة داعية باللغة الإسبانية تبلغ 150 دينارا شهريا، وكفالة المعلم للمهتدين الجدد 100 دينار شهريا. كما يمكن الاستقطاع الشهري بأي مبلغ للمشاركة في كفالة الدعاة والمعلمين.