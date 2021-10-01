أعلن متحف اللوفر أبوظبي والعلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات ريتشارد ميل عن إطلاق معرض سنوي جديد تحت عنوان «فن الحين» وجائزة ريتشارد ميل للفنون، وذلك بهدف دعم الفنون المعاصرة.

في عامه الأول، سيسلط المعرض والجائزة، الضوء على الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك احتفالا بالعام الخمسين في الدولة.



يشكل معرض «فن الحين» العالمي منصة لعرض أعمال الفنانين المعاصرين، العاملين على مجموعة متنوعة من الوسائط الفنية. إذ سيتم اختيار 4 إلى 6 فنانين كل عام، من خلال دعوة مفتوحة لتقديم العروض، وسيعرض كل منهم أحد أعماله الفنية في رواق المتحف، وهو عبارة عن مساحة للتفاعل والتبادل مخصصة للفن المعاصر في اللوفر أبوظبي.

وسيفتتح المتحف معرضه الأول تحت عنوان «فن الحين 2021» في نوفمبر من العام الحالي.



بعد تقديم الأعمال، سيحصل أحد الفنانين الذين ستختارهم لجنة من الخبراء على جائزة ريتشارد ميل للفنون، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في حفل يقام في اللوفر أبوظبي.

وتبلغ قيمة الجائزة النقدية 50 ألف دولار أميركي، وهي تأتي في إطار التزام اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل بالفنان على مدى 10 سنوات.



في هذا الصدد، قال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي محمد خليفة المبارك: «إن الإعلان عن إطلاق جائزة ريتشارد ميل للفنون ومعرض فن الحين في اللوفر أبوظبي دليل على سعي أبوظبي إلى تسريع وتيرة الدعم الذي تقدمه للمواهب الإبداعية في الإمارات، وإلى ترسيخ مكانة العاصمة كوجهة جاذبة وملهمة للمبدعين من مختلف أنحاء العالم.

نحن ندرك جيدا أن الفنانين الذين يتمتعون بمستوى عالمي متواجدون بيننا، لذا فإن الجائزة الجديدة، والمعرض الذي يترافق معها، سيسهمان في تسليط الضوء على أفضل المواهب الإبداعية في دولة الإمارات، في هذا العام الذي تحتفل فيه دولتنا بخمسين عاما من الإنجازات، وتتطلع فيه قدما للأعوام الخمسين المقبلة».



يوجه اللوفر أبوظبي اليوم دعوة مفتوحة إلى الفنانين من الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم أعمالهم، والتي ستندرج تحت عنوان «في الذاكرة والزمان والمكان»، وهو موضوع يتمتع بأهمية خاصة، لاسيما في سياق الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يسمح للفنانين بتأمل تراث الدولة والتفكير في الماضي والحاضر والمستقبل.



من جهته، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد ميل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بيتر هاريسون قائلا: «أصبح اللوفر أبوظبي أحد أشهر المتاحف الفنية في العالم في غضون سنوات قليلة، وريتشارد ميل واللوفر أبوظبي قاما على مبادئ التميز في الابتكار والفن والإتقان والدراية في العمل.

لطالما وجدت نفسي من هواة جمع الأعمال الفنية، بالأخص أعمال الفنانين المعاصرين الذين يعدون مصدر إلهام لي، ولذلك أفخر بالتعاون القائم بين اللوفر أبوظبي وريتشارد ميل.

أما مدير اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه فعلق قائلا: «شراكتنا مع ريتشارد ميل بمنزلة التزام مشترك طويل الأمد بدعم المواهب الفنية المعاصرة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة على حد سواء، وترسيخ مكانة اللوفر أبوظبي في الدولة.

إن هدفنا تزويد هؤلاء الفنانين بمنصة بارزة على الصعيد العالمي لعرض أعمالهم على المجتمع كما على الجمهور العالمي، لذلك، فإن هذه المبادرة تعتبر خطوة راسخة يخطوها اللوفر أبوظبي في ميدان الفن المعاصر، خاصة مع توسع مهمتنا لتسليط الضوء على لقاء الثقافات الذي يشكل سر وحدتنا».



لمزيد من المعلومات حول جائزة ريتشارد ميل للفنون ومعرض «فن الحين» في اللوفر أبوظبي، يرجى زيارة موقع المتحف الإلكتروني www.louvreabudhabi.ae.