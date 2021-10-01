أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، عن مشاركتها في الحملة التوعوية التي اطلق عليها شعار «تعليم آمن» والتي كانت نتيجة الجهود الحثيثة للدولة والتعاون بين أربع وزارات رئيسة هي: وزارة الداخلية والإعلام والصحة والتربية والتي يتم إطلاقها في الأول من أكتوبر 2021.



وجاءت حملة «تعليم آمن» بغرض توعية وتشجيع جميع أفراد المجتمع ودعوتهم إلى المشاركة في دعم الجهود والمبادرات الحكومية في مجال الاستعداد والتجهيز لعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي 2021/2022.

فقد رصدت الدولة والوزارات المشاركة مسارات الحملة والتي تصب تركيزها على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تحقق انطلاقة آمنة للعام الدراسي الجديد، أهمها تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وجعل المدرسة المكان الآمن لبناء الصداقات بين الأطفال، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأهل بتنشئة الأطفال بعيدا عن الأساليب السلبية والمؤثرات العقلية.



من جهتها، تهدف مشاركة Ooredoo في هذه الحملة إلى إبراز دور الشركة الفاعل في المجتمع المحلي فضلا عن مساندة الجهات الحكومية وتوجهاتها وأنشطتها، لذلك قامت الشركة بابتكار خطة اتصال استراتيجية تهدف إلى نقل الرسالة الرئيسة والهدف الأسمى للحملة في جميع وسائل الإعلام الصحافية والرقمية والراديو، تتضمن عرض الشعار والفيديو الخاص بالحملة على برج Ooredoo، وإرسال رسائل نصية توعوية إلى جميع عملائها.



وتشمل الحملة تصميم فيديوهات مصورة تحاكي العودة الآمنة للمدارس، ونشر نصائح ورسائل توعوية متنوعة خاصة تجسد أهداف الحملة، فضلا عن تفعيل جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالدولة والوزارات المشاركة والرعاة لدعم مسارات الحملة.



في سياق متصل، أعلنت الدولة عن تعزيز إجراءات الوقاية داخل المدارس والفصول منها التباعد الاجتماعي بين الطاولات والكراسي مسافة متر واحد، توفير أدوات التعقيم والكمامات داخل الفصول، علما أن العدد الإجمالي للطلاب داخل الفصل الواحد لا يتعدى العشرين طالبا.