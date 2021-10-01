يمهد مسرح «راوند هاوس» الشهير في لندن الساحة لعرض أزياء خريف وشتاء 2021 من كوس بعد أن ألهم الفنانين والمخرجين والإنتاجات الرائدة في السابق، مع توفير إمكانات لا حصر لها للمجتمعات الإبداعية الشابة.

من خلال إبراز اللون والضوء والحركة على قماش فارغ داخل هذا المكان الفريد، يوحد العرض الجمهور في مساحة مادية ورقمية، ويكشف عن اتجاه متطور للعلامة التجارية.



ويمكن التعرف بسهولة على تصميمات كوس من خلال عناصر محددة منها الأقمشة والتصميمات والألوان، إذ تؤكد هذه العناصر على أن التصميم له الأولوية على صيحات الموضة.



وتركز كوس هذا الموسم في تصميماتها على الناحية العملية والأناقة بأسلوب بسيط وسهل، حيث تتمحور التشكيلة حول أزياء الشارع والتصميمات العملية والدقيقة والتفاصيل الجوهرية.

وتم الاعتماد في التصميمات على السحابات والدرزات البارزة، والأنماط الكلاسيكية والتقليدية، بينما تم اختيار جيوب عملية لسراويل البدلة، ما يتيح إحساسا بالراحة.



وقد تم تطوير السترات الصوفية إلى صدريات وكنزات مستوحى تصميمها من طراز السبعينيات، حيث قماش الجاكوارد المطبوع والمناظر الطبيعية والملمس الترابي وذلك باستخدام تقنيات حديثة ومواد من مصادر مستدامة.



وتضفي حقيبة اليد المصنوعة من الفرو الصناعي باللون الأصفر الكناري دفقة من الألوان على التشكيلة، والتي تتميز بالربط بين آخر صيحات الموضة والملابس اليومية المريحة وكذلك الحقائب الجلدية المنتظمة جنبا إلى جنب مع التصميمات الدافئة بينما تضم تشكيلة الأحذية: الأحذية الكلاسيكية ذات الكعب المنخفض والأحذية الطويلة ذات الكعب العالي - وهو ما يعكس نظرة راقية على الكلاسيكيات الحديثة.



تتوافر مجموعة مختارة من التشكيلة المقدمة في عرض الأزياء حصريا في متاجر كوس وعلى موقع cos.com وستستمر أعداد محدودة في الطرح طوال الموسم.