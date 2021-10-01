قامت زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية بتوزيع 7000 وجبة على الأسر المتعففة والعمالة محدودة الدخل، وذلك ضمن تنفيذ مشروع الكفارات والنذور.



وصرح مدير زكاة العثمان أحمد الكندري بأن الهدف من توزيع الوجبات مساعدة الأسر المحتاجة، والتوسعة على الفقراء، وتلبية رغبة المتبرعين في إخراج الكفارات والنذور الخاصة بهم.



وأضاف: نقوم بتوزيع الوجبات يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بواقع 200 وجبة في اليوم الواحد.



وأشار إلى الحرص على مراعاة الضوابط الصحية، وتعليمات الأمن والسلامة أثناء التوزيع، وذلك حفاظا على صحة الجميع.



وأكد الكندري استمرار تنفيذ مشروع الوجبات، داعيا المتبرعين إلى دعم المشروع من خلال الاتصال على 99401011 - 99388878 - 22667780 أو زيارة مقر زكاة العثمان بمنطقة الروضة أو حولي، مذكرا بقول الله تعالى في كتابه: «ويُطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا».