قام السفير البابوي لدى الكويت الكاردينال أوجين مارتن توغنت، يرافقه السكرتير الأول بالسفارة الأب ماريو بيفي، وسفير النوايا الحسنة للشرق الأوسط لدى المنظمة الإيطالية الثقافية (نوفا أومانيتا) المحامي ميشال الحاج، بزيارة إلى مقهى ذوي الهمم (312) في مجمع دلال بمنطقة السالمية، بهدف دعمهم وتشجيعهم على العمل والاعتماد على أنفسهم وتحمل المسؤولية.



وقدم السفير البابوي هدايا إلى جميع العاملين في المقهى من أصحاب الاحتياجات الخاصة، كما قدم دعما ماديا لدعم هذا المشروع الإنساني لإعطاء المثل للآخرين على ضرورة تشجيع مثل هذه الأفكار الرائعة التي من شأنها تعزيز التكافل بين جميع فئات المجتمع، وتحقيق الدمج الفعال لذوي الاحتياجات الخاصة.



ويعد كافيه 312 أول كافيه في الكويت بطاقم عمل من أبطالنا ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من الكويتيين أو المقيمين لإعطائهم الفرص للعمل والإنجاز، إذ يضم عاملين من جميع الإعاقات الحركية والبصرية والذهنية وكذلك التوحد، لإظهار قدرة هذه الفئة على التحدي والعمل وإثبات ذواتهم والتعبير عن قدراتهم.