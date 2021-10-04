يشارك مستشفى «السيف» في المبادرة العالمية الهادفة إلى التوعية بمرض سرطان الثدي ومخاطره وطرق الوقاية منه، وذلك بمناسبة حلول أكتوبر وهو الشهر العالمي للتوعية بهذا المرض، وفي هذه المناسبة سيضاء مبنى مستشفى «السيف» الواقع على شارع البلاجات بمنطقة السالمية باللون الوردي، خلال هذا الشهر وهو اللون الدولي المعتمد للإشارة إلى مرض السرطان والدال على الأمل.



ويحرص مستشفى «السيف» على المشاركة في هذه المبادرة العالمية انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية الهادفة إلى التعريف بهذا المرض وأهمية الكشف المبكر عنه وسبل القيام بذلك والإجراءات الضرورية التي يجب اتباعها في حال الإصابة به - لا قدر الله. وأكدت مديرة العلاقات العامة والاتصال ريان معرفي أهمية مشاركة مستشفى السيف في هذه المبادرة العالمية.