تجمع شوبارد في ساعة (Alpine Eagle Cadence 8HF) الجديدة بين الدقة الفائقة والأناقة الفريدة والطابع الرياضي العصري.

وتقدمها ضمن إصدار محدود يقتصر على 250 ساعة فقط، تحتضن فيه علبة الساعة الاستثنائية البالغ قطرها 41 ملم حركة شوبارد من عيار (01.12-C) باعتبارها إحدى أكثر الحركات تطورا من صناعة ورشات شوبارد، حيث تتميز بميزان عالي الواتر يرتفع تواتره ليبلغ حتى 57.600 ذبذبة في الساعة (8 هرتز).



ومنذ إطلاقها في عام 2019، تخطت مجموعة ساعات (Alpine Eagle) كل التوقعات. واليوم تثري دار شوبارد هذه المجموعة بموديل ساعة (Alpine Eagle Cadence 8HF) الجديدة، التي يبلغ قطر علبتها 41 ملم، ولا تتخطى سماكتها 9.75 ملم، وتتسم بخفة وزنها رغم متانتها نظرا لاستخدام معدن التيتانيوم وتزويد الساعة بحركة من عيار استثنائي ينبض بتواتر استثنائي يبلغ 8 هرتز، ما يعني زيادة سرعته بمقدار الضعف مقارنة بالساعات الأوتوماتيكية المعتادة.



ولا يعتبر هذا الأداء المميز مجرد تفصيل تقني هامشي، بل هو بمنزلة سمة أساسية، حيث يتم استخدام هذا التردد العالي لتحقيق أقصى دقة دون التنازل عن أي سمة من سمات الراحة عند استخدام الساعة.

وبالإضافة إلى خفة وزنها، تتميز ساعة (Alpine Eagle Cadence 8HF) باحتياطي وافر وعملي من الطاقة يبلغ 60 ساعة، علاوة على المصادقة عليها بدمغة «الكرونومتر» الصادرة عن الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC).



التفاصيل الأساسية



رغم صعوبة التمييز في الوهلة الأولى بين موديل ساعة (Alpine Eagle Cadence 8HF) وموديل ساعة (Alpine Eagle Large) المصنوعة من معدن لوسنت ستيل 223a، إلا أن هنالك العديد من الاختلافات التي تميز بينهما على أرض الواقع.

وفي حين تم تقديم قطر 41 ملم ضمن ساعات مجموعة (Alpine Eagle) سابقا، إلا أن ساعات هذه المجموعة كانت تصنع من معدن لوسنت ستيل 223a أو من الذهب الأخلاقي أو من كلاهما معا، بينما صنعت ساعة (Alpine Eagle Cadence 8HF) الجديدة من معدن التيتانيوم بالكامل.

ففي حين يتميز معدن لوسنت ستيل 223a بشدة بريقه وصلابته والراحة التي يوفرها عند ارتدائه، يتميز معدن التيتانيوم بوزنه الخفيف للغاية ولونه الداكن.



وتحتفظ الساعة الجديدة برموز التصميم المميزة لمجموعة (Alpine Eagle)، مثل الحف اللامع لإطار زجاج الساعة ووسط العلبة ووصلات السوار العريضة من جهة، والغطاء المركزي المصقول لهذه الوصلات من جهة أخرى، كما هو الحال أيضا مع حواف العلبة المشطوفة، وتثبيت إطار زجاج الساعة عند نقاط مماسه بثمان براغي ذات رأس مشقوق.



ويتميز ميناء ساعة (Alpine Eagle Cadence 8HF) بنقش على شكل «قزحية عين النسر» ليكون بمنزلة تكريم للنظر الثاقب لهذه الطيور الجارحة المهيبة التي ألهمت المجموعة.

بينما يختلف لون الساعة عن باقي ساعات المجموعة نتيجة طلائها بأسلوب يدوي، ما أدى لتميز ميناء كل ساعة منها بظل لوني مميز، وقد استوحي اللون الرمادي الفاتح (Vals grey) من بلدة تحمل نفس الاسم في مقاطعة غراوبوندن السويسرية، حيث تشتهر هذه البلدة ببيوتها ذات الأسقف المكسوة بألواح الكوارتزيت.



وعلى صعيد آخر، جرد مسار الدقائق ليقتصر على مشيرات خطية ممشوقة للساعات واستخدام رقم روماني كمشيرة للساعة 12، بيد أن ميناء الساعة يحمل نقشين مميزين: أحدهما نقش «كرونومتر 8 هرتز» (8 HZ Chronometer) تحت اسم شوبارد على الميناء، والآخر على شكل سهم يظهر على الجهة المقابلة من الميناء باعتباره توقيع فريد لساعات شوبارد ذات التردد العالي.

ويتم إبراز هذه السمة الاستثنائية أيضا على الغطاء الخلفي للعلبة المصنوع من الزجاج الكريستالي ليكشف بدوره عن الحركة التي تنبض بتواتر 57.600 ذبذبة في الساعة.



ندرة الحركات



ويعمل التردد العالي على تحسين وظيفة الكرونومتر في قياس الوقت، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لكارل-فريدريك شوفوليه، الرئيس الشريك لدار شوبارد.

وتعتبر التأثيرات الخارجية والصدمات جزءا ما تتعرض له الساعات خلال الحياة اليومية، إلا أنها تؤدي إلى اضطراب تذبذبات الميزان. ولأسباب إحصائية، كلما ازدادت سرعة نبض الميزان، كلما قل تأثير الصدمات على متوسط نبضاتها.



ويشير هذا التردد المرتفع أيضا إلى السرعة العالية، التي تؤدي بدورها للعودة بسرعة إلى معدل التوقيت المتساوي للنبضات.