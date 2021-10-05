ندى أبونصر



أصبح مفهوم «كيدزانيا»، الحائز عدة جوائز معروفا عالميا لدمجه بين مفهومي التعليم والمرح، حيث صممت مدينة «كيدزانيا» خصوصا لتثقيف وإلهام الأطفال حتى سن 14 عاما، عن طريق تعزيز وتطوير مهاراتهم في جو مرح وحيوي.



وتقدم «كيدزانيا» للأطفال نسخة مصغرة عن العالم الواقعي في بيئة آمنة داخل مدينة بمساحة 7000 متر مربع، ويمكن للأطفال الاختيار من بين المهن والأعمال كالشرطي أو الطبيب أو الصحفي أو التاجر، ليتمكنوا من كسب النقود بعملة «كيدزو» التي يمكنهم ادخارها أو إنفاقها وتعمل «كيدزانيا» من خلال تصميم مدينة واقعي ومكتمل من جميع النواحي كالأبنية والشوارع المرصوفة والمركبات ونظام اقتصادي على هيئة مؤسسات ومرافق تقوم برعايتها مجموعة من كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية.



ومن هذا المنطلق ومع بداية عودة الحياة الطبيعية افتتحت «كيدزانيا» بالتعاون مع شركة ونرز العالمية جناح «هايجين» HiGeen ليضاف الى مرافق كيدزانيا بحضور مدير الرعاية في كيدزانيا نايجل سوزا، والرئيس التنفيذي لشركة ونرز العالمية التجارية بدر البكر ومدير المبيعات في شركة ونرز العالمية عماد أسعد.



وخلال حفل الافتتاح قال مدير الفعاليات في «كيدزانيا» ديفيش كومار: تأتي فترة ما بعد فيروس كورونا بتغييرات تنعكس على جميع جوانب حياتنا، بما في ذلك كيفية قضاء أوقات الترفيه، وبينما نستعد للترحيب بكم مرة أخرى في مدينتنا، تلتزم «كيدزانيا» بتأمين أعلى معايير الترفيه وسط بيئة آمنة تتماشى مع بروتوكولات السلامة المتبعة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا ونحن من خلال تعاوننا مع «HiGeen».



بدوره، قال مدير المبيعات في شركة ونرز العالمية التجارية عماد أسعد ان «هايجين» يتمتع بأعلى درجات الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية ليكون السند الحقيقي للمحافظة على صحة الأطفال، وبالتعاون مع مجموعة الشايع في «كيدزانيا» تم افتتاح جناح HiGeen الخاص للأطفال والذي يتضمن العديد من السلال والحقائب التي تحتوي على المعقمات بكل أشكالها وألوانها لتوعية الأطفال بضرورة النظافة الشخصية واستخدام معقم اليدين وبالأخص مع افتتاح المدارس.



وأكد أسعد أن HiGeen لا يعتبر فقط معقما لليدين بل يساعد على قتل 99% من الجراثيم والفطريات والفيروسات، كما يساعد على تلطيف البشرة بما تحتوي تركيبته على مواد ملطفة ومطريات من الفيتامينات على شكل حبيبات تعمل على إنعاش البشرة وحمايتها من التحسس والجفاف، ويتوافر معقم الأيدي «هايجين» بـ 14 رائحة ذكية وفي عبوات ذات سعات مختلفة.